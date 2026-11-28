In merito ai tragici fatti occorsi nei boschi di Montagnareale il 28 gennaio 2026, in cui persero la vita, attinti da colpi d’arma da fuoco, tre cacciatori, in data odierna è stata data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo, anch’egli presente sui luoghi ed unico superstite. Il Gip del Tribunale di Patti ha condiviso la tesi accusatoria avanzata da quest’Ufficio, secondo cui l’indagato, dopo che due cacciatori erano rimasti uccisi, avrebbe sparato al terzo rimasto ferito, col proprio fucile e a distanza ravvicinata, uccidendolo sul colpo. Hanno partecipato all’enorme sforzo investigativo coordinato da quest’Ufficio il Nucleo Investigativo e la Compagnia di Patti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, col supporto del reparto speciale Cacciatori di Sicilia. Nondimeno, determinanti sono risultate le indagini scientifiche sui reperti in sequestro svolte dal RIS di Messina, che si conferma corpo specialistico d’eccellenza della polizia giudiziaria. Tale sinergia investigativa ha consentito a quest’Ufficio di ricostruire la dinamica dell’evento delittuoso e di compiere la sintesi, in fatto e in diritto, della notevole mole delle risultanze d’indagine.

L’ordinanza, in definitiva, nell’affermare i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per l’omicidio del terzo cacciatore venticinquenne, fa luce sulla vicenda e chiarisce condotta e posizione di ciascun soggetto coinvolto nel conflitto a fuoco svoltosi nei boschi di Montagnareale dieci mesi fa; fatto che, per la sua eclatanza e per il suo apparente alone di mistero, aveva scosso l’intera comunità nebroidea.