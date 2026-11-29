Per il consiglierre regionale Vito Pitaro, “diecimila euro al mese sono pochi e le indennità andrebbero aumentate”. È il passaggio più netto del servizio che Fuori dal coro, la trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano, ha dedicato ai compensi dei consiglieri regionali della Calabria. Da Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria, il servizio ha messo a confronto le cifre di tre Regioni e ha raccolto le risposte di esponenti della politica calabrese, dagli eletti in carica agli ex consiglieri.

Indennità dei consiglieri regionali, le cifre di Rete 4 per Calabria, Piemonte ed Emilia-Romagna

Nel confronto mostrato in studio, Fuori dal coro indica 12.000 euro per la Calabria, 8.500 euro per il Piemonte e 7.200 euro per l’Emilia-Romagna. La Calabria è in testa fra le tre Regioni presenti nella grafica. Un’altra schermata attribuisce 13.800 euro al mese alla carica di presidente del Consiglio regionale. La comparazione trasmessa da Rete 4 mostra lo scarto tra i territori selezionati. Una graduatoria nazionale richiederebbe dati omogenei per tutte le Regioni, riferiti allo stesso periodo e alle stesse cariche. Le schede individuali riportano 12.600 euro per Vito Pitaro, 13.100 euro per Giuseppe Ranuccio e 11.100 euro per Giuseppe Falcomatà. Sono le cifre esposte dalla trasmissione.

Pitaro chiede un aumento, Falcomatà e Ranuccio parlano dei propri compensi

Vito Pitaro lega la richiesta di un aumento al giudizio sulla qualità degli eletti calabresi: “sono pochi 10 mila euro al mese, farei un aumento, classe politica tra le migliori in Italia”. Giuseppe Falcomatà, parlando del proprio compenso, afferma: “percepisco 10-11 mila euro”. La grafica di Rete 4 accanto al suo nome riporta 11.100 euro. Giuseppe Ranuccio, per il quale la trasmissione indica 13.100 euro, riconosce il peso dell’indennità e precisa di non aver proposto di ridurla: “indennità non di poco conto ma non ho avanzato una proposta per abbassare gli stipendi”.

Vitalizi regionali, le parole di Luigi Fedele e Mimmo Tallini

Il servizio affronta anche il capitolo dei vitalizi degli ex consiglieri. Luigi Fedele, che secondo quanto riportato percepisce un assegno di circa 5.000 euro, lo difende così: “non è un privilegio”. L’ex consigliere regionale Mimmo Tallini aggiunge: “i nostri soldi sono sudati”. Il costo dei vitalizi riguarda i trattamenti maturati al termine di mandati precedenti. Quello delle indennità e dei rimborsi riguarda chi esercita oggi il mandato. Per leggere il bilancio del Consiglio servono quindi dati distinti, con gli importi e le regole applicate a ciascuna voce. Anche il rendiconto complessivo degli organi istituzionali va letto con questa attenzione, perché comprende più categorie di spesa.