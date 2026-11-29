La messa in sicurezza della Strada statale 107 Silana-Crotonese, con particolare attenzione alla galleria Fiego, teatro di incidenti mortali, e all’intero tratto compreso tra Paola e San Fili, approda in Parlamento. L’onorevole Andrea Gentile ha presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per sollecitare interventi urgenti lungo un’arteria strategica per la mobilità del Cosentino. A esprimere sostegno all’iniziativa parlamentare è Antonio De Caprio, consigliere regionale della Calabria di Forza Italia e segretario della Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, che richiama l’attenzione anche sulle più ampie esigenze infrastrutturali del territorio. “Condivido pienamente e ritengo significativa l’iniziativa parlamentare assunta dall’onorevole Andrea Gentile per sollecitare urgenti iniziative finalizzate alla messa in sicurezza della Strada statale 107 Silana-Crotonese, con particolare riferimento alla galleria Fiego, e all’intero tratto compreso tra Paola e San Fili”, dichiara il consigliere regionale.

Statale 107, un collegamento strategico per il Tirreno cosentino

De Caprio sottolinea la rilevanza della Silana-Crotonese non soltanto per gli spostamenti quotidiani, ma anche per l’accessibilità ai servizi sanitari e per le attività economiche del territorio. “La Silana-Crotonese”, commenta il consigliere, “è di fondamentale importanza per il Tirreno cosentino, essendo il principale collegamento dalla costa verso il capoluogo di provincia e riveste un’importanza strategica in ambito sanitario, prima ancora che lavorativo, universitario, commerciale e turistico. Con l’onorevole Gentile abbiamo le idee chiare su quali siano le necessità del territorio ed il confronto costante che ci coinvolge da tempo è rivolto alla viabilità territoriale nel suo complesso, con riguardo anche alla Ss 18 e alla Scalea-Mormanno”.

Viabilità nel Cosentino, De Caprio chiede maggiori risorse per la SS18

Il tema della sicurezza stradale si inserisce dunque in un quadro più ampio, che comprende il potenziamento della viabilità lungo la fascia tirrenica e il miglioramento dei collegamenti con le aree interne. De Caprio richiama, in particolare, il finanziamento regionale destinato alla Scalea-Mormanno, sottolineando la necessità di ulteriori investimenti. “L’intervento da 38 milioni di euro su quest’ultimo collegamento, erogato dalla Regione Calabria per il miglioramento della viabilità dell’intera area, è un buon punto di partenza ma servono risorse maggiori, in particolare per potenziare la Ss 18 e migliorare anche i tracciati di collegamento verso l’interno”. Per il consigliere regionale, il miglioramento della rete stradale passa attraverso una stretta collaborazione tra le istituzioni locali e Anas, già richiamata da Gentile nella sua iniziativa parlamentare. “Prosegue a tutti i livelli l’impegno del partito sulle istanze del territorio”, conclude De Caprio.