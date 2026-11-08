Spettacolo sullo Stretto di Messina, tramonto mozzafiato da Gallico Marina: il cielo si tinge di rosso | FOTO e VIDEO

Spettacolo anche oggi sullo Stretto di Messina. Nel tardo pomeriggio di questa domenica 8 novembre, il cielo ha regalato uno scenario suggestivo, con un tramonto spettacolare ammirato da Gallico Marina, a Reggio Calabria. Un’esplosione di colori ha illuminato il paesaggio, trasformando il mare in uno specchio dalle sfumature rosse, arancioni e rosa. Le immagini scattate dalla spiaggia di Gallico Marina raccontano tutta la bellezza di uno dei panorami più affascinanti del Mediterraneo. Le nuvole, illuminate dagli ultimi raggi del sole, hanno assunto tonalità intense, mentre la superficie dello Stretto di Messina ha riflesso i colori del cielo, creando un effetto scenografico di grande impatto.

La magia dello Stretto di Messina vista da Gallico Marina

Ancora una volta, lo Stretto di Messina ha offerto uno spettacolo naturale capace di valorizzare la bellezza del territorio. La particolare posizione geografica di Reggio Calabria, affacciata direttamente sulla costa siciliana, permette di osservare tramonti nei quali il mare, le montagne e il cielo sembrano fondersi in un unico grande panorama. Le fotografie di oggi testimoniano uno di questi momenti: il cielo infuocato, le acque illuminate dai riflessi del tramonto e il profilo dei rilievi siciliani hanno creato una cornice suggestiva, visibile dalla costa settentrionale di Reggio Calabria. Uno spettacolo che conferma il fascino di Gallico Marina e dello Stretto di Messina, dove anche una semplice passeggiata sulla spiaggia al tramonto può regalare immagini di straordinaria bellezza.

Di seguito le splendide immagini di Renzo Pellicano del tramonto di oggi da Gallico Marina, a Reggio Calabria: