Spettacolare arcobaleno a Cinquefrondi: uno straordinario spettacolo di colori illumina il cielo della Calabria | FOTO

Uno spettacolo straordinario della natura ha colorato il cielo di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, nella giornata di oggi, domenica 15 novembre 2026. Un magnifico arcobaleno è apparso sopra le abitazioni del centro della Piana di Gioia Tauro, regalando uno scenario particolarmente suggestivo e affascinante, immortalato in alcune bellissime fotografie. Le immagini mostrano un arcobaleno ampio, luminoso e dai colori intensi, che attraversa il cielo da un’estremità all’altra delle fotografie, stagliandosi contro uno sfondo caratterizzato da nubi grigie e scure. Il contrasto cromatico è davvero spettacolare: le diverse tonalità dell’arcobaleno emergono con particolare evidenza sopra i tetti delle case, mentre gli alberi autunnali, alcuni ormai spogli e altri ancora ricchi di foglie gialle, contribuiscono a rendere ancora più affascinante il paesaggio.

Arcobaleno a Cinquefrondi, uno spettacolo suggestivo nel cielo di novembre

Il fenomeno ha offerto uno scorcio di grande bellezza nel cuore della Calabria tirrenica. Nelle fotografie scattate a Cinquefrondi si distingue chiaramente la successione dei colori dell’arcobaleno, con il rosso nella parte più esterna e le sfumature verdi, azzurre e violacee verso l’interno. La particolare luminosità dell’arco risalta sul cielo scuro, creando un effetto visivo di notevole intensità. Ad arricchire ulteriormente lo scenario è la presenza di un secondo arco, molto più tenue, visibile al di sopra di quello principale in alcune delle immagini. Si tratta di un dettaglio che rende ancora più interessante il fenomeno osservato oggi a Cinquefrondi, mostrando la complessità dei giochi di luce che possono verificarsi nell’atmosfera.