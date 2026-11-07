Sparatoria in Polonia, il cordoglio di Meloni: “difenderemo sempre nostra sicurezza e libertà contro terrore e violenza”

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il proprio cordoglio alla Polonia dopo la drammatica sparatoria avvenuta a Cracovia, dove un uomo ha aperto il fuoco sulla folla nella centrale Piazza del Mercato. Secondo le ultime notizie in arrivo dalla Polonia, sarebbero almeno 6 le vittime e una dozzina i feriti provocati dall’attentatore. Un episodio di violenza che ha suscitato reazioni di solidarietà anche a livello internazionale.

Strage a Cracovia, il messaggio di Giorgia Meloni alla Polonia

Il premier italiano ha condannato con fermezza l’accaduto, manifestando la vicinanza del Governo italiano alle persone colpite dalla tragedia e all’intero popolo polacco. “Esprimo profondo dolore e le mie più sentite condoglianze alla Polonia per il vile e inaccettabile atto di violenza che ha colpito la città di Cracovia. Il mio pensiero, e quello del Governo italiano, va alle famiglie delle vittime innocenti, ai feriti, ai quali auguro una pronta e totale guarigione, e all’intero popolo polacco. Difenderemo sempre la nostra sicurezza e la nostra libertà contro ogni forma di terrore e violenza”, ha dichiarato Giorgia Meloni.

Un messaggio che ribadisce la solidarietà dell’Italia alla Polonia e la volontà di difendere la sicurezza e la libertà di fronte a ogni forma di violenza. Intanto, le autorità polacche proseguono le indagini per chiarire le circostanze e le motivazioni della sparatoria di Cracovia.