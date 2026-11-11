Spagna, protesta oceanica a Barcellona contro il caro vita: 400 mila in piazza, sciopero generale dopo 14 anni | VIDEO

La Spagna scende in piazza contro il caro vita e la crisi abitativa. Una grande manifestazione ha attraversato questa sera, mercoledì 11 novembre 2026, le strade di Barcellona, dove decine di migliaia di persone si sono mobilitate per chiedere interventi contro l’aumento dei prezzi, il costo degli affitti e la progressiva perdita del potere d’acquisto dei salari. Le proteste hanno coinvolto contemporaneamente numerose altre città spagnole, nel giorno del primo sciopero generale nazionale degli ultimi 14 anni. Secondo gli organizzatori, alla manifestazione di Barcellona hanno partecipato 400.000 persone. Una stima sensibilmente superiore a quella della Guardia Urbana, che ha quantificato la presenza in circa 55.000 manifestanti. Pur nella differenza tra le cifre comunicate, la mobilitazione ha portato nelle strade della capitale catalana una folla numerosa, espressione del malcontento per il crescente peso delle spese quotidiane sui bilanci familiari. La giornata di protesta si svolge in un momento particolarmente delicato per la Spagna, a 18 giorni dalle elezioni parlamentari anticipate del 29 novembre, con la questione abitativa e quella salariale diventate centrali nel dibattito pubblico.

Barcellona, migliaia di manifestanti contro il caro vita e gli affitti

A Barcellona, la manifestazione principale è partita dai Jardinets de Gràcia nel tardo pomeriggio, attraversando il centro cittadino lungo il Passeig de Gràcia fino alla zona di Plaça de Catalunya. La mobilitazione è stata sostenuta dalle principali organizzazioni sindacali spagnole, tra cui Comisiones Obreras (CCOO) e Unión General de Trabajadores (UGT), insieme alle organizzazioni impegnate nella difesa del diritto alla casa, tra cui il Sindicat de Llogateres. Al centro della protesta c’è soprattutto la difficoltà di accedere a un’abitazione a prezzi sostenibili. L’aumento degli affitti e dei costi immobiliari, insieme a salari ritenuti insufficienti rispetto alle spese quotidiane, ha alimentato una mobilitazione che coinvolge lavoratori, studenti e cittadini. La giornata è stata accompagnata anche da momenti di tensione. Dopo la manifestazione principale, a Barcellona si sono verificati danneggiamenti ad alcune vetrine, incendi e interventi delle forze dell’ordine, con scontri tra gruppi di manifestanti e polizia.

Spagna, primo sciopero generale dopo 14 anni: proteste anche a Madrid e Valencia

Quella dell’11 novembre rappresenta una giornata significativa per il movimento sindacale spagnolo. CCOO e UGT hanno infatti convocato il primo sciopero generale congiunto dal 2012, proclamando un’astensione dal lavoro di 24 ore per chiedere misure contro la crisi della casa, aumenti salariali e il rafforzamento dei servizi pubblici. La mobilitazione ha interessato diversi settori dell’economia, con ripercussioni sulla circolazione stradale, sui trasporti, sulle attività produttive e su alcuni servizi. Fin dalle prime ore della giornata sono stati organizzati picchetti davanti ad aziende, mercati all’ingrosso e infrastrutture strategiche. In alcune città si sono registrati blocchi stradali e interventi della polizia. Anche a Madrid migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni, mentre altre iniziative si sono svolte a Valencia e in diverse località del Paese. Le organizzazioni sindacali hanno parlato di una partecipazione molto elevata allo sciopero, mentre le associazioni imprenditoriali hanno fornito valutazioni decisamente più contenute. Le differenti stime non consentono quindi di individuare una percentuale di adesione condivisa.

Crisi della casa in Spagna, il costo degli affitti al centro della protesta

Il tema più sentito della mobilitazione è quello dell’emergenza abitativa. In molte città spagnole, soprattutto nei principali centri urbani e nelle aree caratterizzate da una forte pressione turistica, trovare un’abitazione a un prezzo compatibile con gli stipendi è diventato sempre più difficile. Secondo le ricostruzioni della stampa internazionale, gli affitti medi in Spagna sono quasi raddoppiati nell’arco di un decennio, contribuendo ad alimentare il malcontento tra lavoratori e famiglie. I manifestanti chiedono un maggiore intervento pubblico per garantire il diritto alla casa, contenere gli aumenti dei canoni di locazione e contrastare la speculazione immobiliare. A queste rivendicazioni si aggiungono la richiesta di salari più elevati e di misure capaci di recuperare il potere d’acquisto perduto a causa dell’inflazione. La crisi abitativa è diventata così il principale elemento di raccordo tra le proteste sociali e le rivendicazioni sindacali, portando nelle piazze lavoratori e cittadini che denunciano le difficoltà economiche della vita quotidiana.

Sciopero generale a due settimane e mezzo dalle elezioni in Spagna

La protesta assume anche un’importante dimensione politica per la vicinanza delle elezioni generali del 29 novembre 2026. Lo sciopero si svolge infatti a soli due giorni dall’inizio della campagna elettorale e in una fase nella quale il costo delle abitazioni, i salari e i servizi pubblici sono tra le questioni più discusse. Il governo guidato da Pedro Sánchez ha richiamato il diritto dei lavoratori a scioperare, mentre esponenti dell’opposizione hanno contestato il significato politico della mobilitazione, sostenendo che possa incidere sul confronto elettorale. Le organizzazioni promotrici hanno invece posto al centro della protesta le condizioni economiche e sociali dei cittadini, chiedendo risposte concrete sull’accesso alla casa e sulla tutela dei redditi.