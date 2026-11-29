Giorgia Meloni si congratula con Alberto Núñez Feijóo e Santiago Abascal dopo il voto in Spagna. Il messaggio della presidente del Consiglio arriva nella serata elettorale del 29 novembre, mentre lo scrutinio assegna a Partito Popolare e Vox, insieme, più dei 176 seggi necessari per la maggioranza assoluta al Congresso dei deputati. Nel post su X, Meloni rivolge gli auguri alle due formazioni a nome del governo italiano e guarda alla futura collaborazione tra Roma e Madrid.

Meloni si congratula con Feijóo e Abascal, il messaggio integrale su X

“Congratulazioni agli amici Feijoo e Abascal per il risultato elettorale conseguito dal centrodestra in Spagna. L’affluenza record di oggi è un bel segnale per tutta l’Europa di vitalità democratica e della fiducia dei cittadini nel valore della partecipazione politica. A nome del Governo italiano rivolgo i migliori auguri di buon inizio, in attesa di lavorare insieme a beneficio delle nostre Nazioni”, scrive Meloni.

Elezioni in Spagna, PP e Vox superano la soglia dei 176 seggi

Il risultato che fa da sfondo alle congratulazioni di Meloni riguarda la somma dei seggi delle due formazioni. A metà scrutinio, secondo El País, al Partito Popolare di Feijóo erano attribuiti 133 deputati e a Vox 50. Il totale dei due partiti arrivava così a 183 seggi, sette sopra la soglia della maggioranza assoluta. Includendo i due deputati attribuiti all’Unión del Pueblo Navarro, alleata del PP, il totale saliva a 185.

Con circa due terzi dei voti conteggiati, il riparto riportato da El HuffPost assegnava 134 seggi al PP e 50 a Vox. A quel punto le due formazioni ne sommavano 184, mentre il PSOE di Pedro Sánchez era a 117. Se confermati al termine dello scrutinio, questi numeri darebbero a Popolari e Vox i voti per sostenere l’investitura di Feijóo, a condizione che raggiungano un’intesa.

Affluenza in Spagna, il dato delle 18 e il richiamo di Meloni all’Europa

Nel suo messaggio la premier italiana dedica un passaggio alla partecipazione al voto, che interpreta come un segnale di vitalità democratica per tutta l’Europa. Alle 18 aveva votato il 68,1% degli elettori, secondo i dati preliminari del ministero dell’Interno spagnolo riportati da Reuters. Alla stessa ora, nelle elezioni del 2023, l’affluenza era stata del 53,1%. Il dato del tardo pomeriggio aveva già superato anche il 66,6% registrato alla chiusura dei seggi nel 2023.

Il voto anticipato dopo lo strappo sui provvedimenti per la casa

La Spagna è tornata alle urne dopo che Pedro Sánchez aveva deciso di sciogliere il Parlamento con nove mesi di anticipo, in seguito alla bocciatura dei provvedimenti sull’emergenza abitativa. Il risultato della serata elettorale apre ora la trattativa per il prossimo governo. È a questo passaggio che guarda il messaggio di Meloni, con gli auguri rivolti a entrambe le formazioni e la disponibilità a lavorare insieme una volta definita la guida dell’esecutivo spagnolo.