La destra spagnola intravede la maggioranza assoluta al Congresso. Il sondaggio sulle intenzioni di voto di Sigma Dos per RTVE e FORTA, diffuso poco fa alla chiusura dei seggi nella Spagna peninsulare, colloca il Partido Popular di Alberto Núñez Feijóo davanti al PSOE del premier Pedro Sánchez. A rendere possibile il sorpasso della soglia di maggioranza è il contributo di Vox, la formazione di destra radicale guidata da Santiago Abascal. La cifra decisiva è 176 deputati su 350: le stime collocano la somma dei due partiti a cavallo di quella soglia. La rilevazione offre una prima indicazione sugli equilibri parlamentari dopo le elezioni anticipate in Spagna, convocate dopo lo strappo parlamentare sui provvedimenti per la casa. Secondo Reuters, Sigma Dos ha raccolto 19.500 interviste tra il 13 e il 28 novembre. I numeri diffusi alle 20 sono quindi una stima basata su interviste condotte prima della giornata elettorale. I primi risultati ufficiali erano attesi dalle 21, con la chiusura dei seggi anche alle Canarie.

Elezioni in Spagna, cosa dice il sondaggio RTVE su Partido Popular e Vox

Nel resoconto di Cadena SER, il Partido Popular è accreditato di 129-134 seggi e Vox di 44-48. Sommando gli estremi delle due fasce, il blocco di destra si colloca tra 173 e 182 deputati. Al limite inferiore mancherebbero tre seggi alla maggioranza assoluta. A quello superiore, Popolari e Vox supererebbero la soglia di sei. Reuters riporta per la stessa rilevazione una fascia leggermente diversa per il PP, tra 131 e 136 deputati, e conferma i 44-48 seggi di Vox. In questa lettura, i due partiti arriverebbero insieme a 175-184 seggi. I due resoconti concordano sul punto politico centrale: la maggioranza assoluta è alla portata della destra, ma anche la stima più favorevole per il PP contempla, al suo estremo inferiore, un totale che si ferma a un seggio da quota 176.

Il PSOE di Pedro Sánchez dietro al PP, Frente Amplio tra 10 e 11 seggi

Le due fonti convergono sulla stima per il PSOE di Pedro Sánchez, indicato tra 119 e 124 deputati. La fascia comprende i 121 seggi ottenuti dai socialisti nel 2023, ma resta interamente sotto quella attribuita al Partido Popular. Per Frente Amplio il sondaggio prevede invece 10-11 deputati. Insieme, le due formazioni arriverebbero a 129-135 seggi. La distanza fra i due schieramenti rende decisivo il rendimento di Vox per il PP. Per i socialisti, invece, l’aritmetica della rilevazione mostra quanto peserebbero le altre forze parlamentari nella costruzione di una maggioranza. Con fasce così vicine alla soglia dei 176 seggi sul fronte della destra, anche pochi mandati possono cambiare il margine negoziale dopo lo scrutinio.

Perché quota 176 è decisiva per il Congresso spagnolo

Se i risultati confermassero una somma di almeno 176 seggi, Partido Popular e Vox avrebbero insieme la maggioranza assoluta al Congresso dei deputati. Per trasformare quel vantaggio numerico in sostegno a un governo servirebbe un’intesa tra le due formazioni. Se la somma si fermasse sotto la soglia, aumenterebbe il peso dei partiti minori. Cadena SER indica, tra questi, la formazione navarrese UPN, a cui il sondaggio attribuisce due deputati. Come rileva RTVE nella sua analisi della giornata elettorale, i seggi si assegnano circoscrizione per circoscrizione con il metodo D’Hondt. È nei collegi più incerti che anche scarti contenuti possono spostare un mandato e cambiare il totale nazionale. Da qui il dato da seguire nello scrutinio: oltre al primato del PP sul PSOE, la somma effettiva dei seggi di Popolari e Vox.