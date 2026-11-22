È stato un successo straordinario quello registrato ieri sera, sabato 21 novembre, presso il Grande Olimpo – Eventi & Teatro di Spadafora, davanti ad una bella cornice di pubblico in occasione dello spettacolo Cento e una notte di Manuela Villa. L’appuntamento, dedicato alla ricorrenza del centenario della nascita del padre Claudio Villa, ha rappresentato un vero e proprio traguardo storico per la struttura siciliana. Si è trattato infatti del primo grande evento ospitato dal Grande Olimpo con protagonista un artista di fama nazionale. Una serata di altissimo profilo che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni, confermando la centralità del teatro nel panorama culturale dell’intero territorio messinese.

Sul palco, Manuela Villa è stata accompagnata dalla sua affiatata band, di cui fa parte anche il fratello Claudio, creando un’intesa artistica e familiare che ha arricchito ulteriormente la performance. Fin dalle prime note, la cantante ha saputo conquistare e coinvolgere l’intera platea grazie alla sua voce potente, alla versatilità interpretativa e al suo innato carisma.

Lo spettacolo si è sviluppato come un viaggio musicale intenso ed emozionante attraverso la grande tradizione italiana: l’artista ha spaziato con maestria passando dalle canzoni di cantautori come Fabrizio De André, Lucio Dalla e Pino Daniele fino agli storici stornelli romani. Tra i momenti più suggestivi e applauditi della serata spiccano quelli in cui, grazie alla proiezione di preziosi filmati d’archivio, Manuela Villa ha dato vita a emozionanti duetti virtuali con l’indimenticabile padre, Claudio Villa. Un abbraccio ideale tra passato e presente che ha toccato le corde più profonde dei presenti, regalando istanti di pura commozione.

Al termine dell’esibizione, il pubblico, visibilmente entusiasta, ha tributato all’artista e ai musicisti una lunga e calorosa standing ovation, suggellando il pieno successo di una serata destinata a rimanere nella memoria del Grande Olimpo e di tutti i partecipanti.

Ma la stagione del Grande Olimpo è appena entrata nel vivo e le emozioni non finiscono qui. I direttori artistici Fabio La Rosa e Giuseppe Gravagna hanno infatti in serbo un cartellone ricco di appuntamenti coinvolgenti che accompagnerà gli spettatori fino a primavera inoltrata. Si proseguirà già il prossimo 12 e 13 dicembre con la brillante commedia La Gabbia Dorata, portata in scena dalla compagnia Grammelot, diretta dallo stesso autore e regista Fabio La Rosa.

Il nuovo anno si aprirà sabato 23 gennaio con Ines Rodriguez e Tommaso Pezzella in Diva, per poi proseguire il 20 e 21 marzo con il ritorno della compagnia GRAMMELOT in Riunione di classe e sabato 17 aprile con la compagnia SIKILIA nello spettacolo Pipino il breve. Grande attesa, in particolare, per l’arrivo sul palco di Spadafora di un’altra celebre artista di fama nazionale: venerdì 8 maggio sarà infatti la volta di Flora Canto, attrice, conduttrice e moglie di Enrico Brignano, protagonista dello spettacolo Me la canto e me la sogno (prodotto da Maximo in collaborazione con Nicola Canonico per la Good Mood). Il gran finale della rassegna è infine affidato nuovamente alla compagnia GRAMMELOT, che il 22 e 23 maggio chiuderà la stagione con Crociera e Bugie.