Spaccio di droga a Reggio Calabria, arrestata una 18enne: sequestrati hashish, cocaina e oltre duemila euro in contanti

Un nuovo episodio legato allo spaccio di sostanze stupefacenti al dettaglio scuote la cronaca giudiziaria di Reggio Calabria. Lo scorso 7 novembre 2026, i Carabinieri hanno tratto in arresto una ragazza di 18 anni nell’ambito di un controllo mirato al contrasto della detenzione e cessione di droga sul territorio cittadino. Secondo quanto ricostruito dagli atti dell’ufficio di Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, nel decreto di presentazione davanti al Giudice Monocratico per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo (ai sensi dell’art. 558 del Codice di Procedura Penale), la giovane è stata fermata dai militari dell’Arma insieme al proprio fidanzato. Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari, i Carabinieri hanno trovato addosso ai due e nella disponibilità della 18enne diverse dosi di stupefacente e denaro contante.

I dettagli del sequestro

Nello specifico, i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro:

12 involucri di alluminio contenenti sostanza stupefacente di tipo hashish , per un peso complessivo pari a 8,06 grammi ;

contenenti sostanza stupefacente di tipo , per un peso complessivo pari a ; 1 involucro di alluminio contenente cocaina , dal peso di 3,47 grammi ;

contenente , dal peso di ; 1 bilancino di precisione ;

; 250 euro in contanti , trovati in tasca alla 18enne;

, trovati in tasca alla 18enne; 1.800 euro in contanti, rinvenuti in possesso del fidanzato della giovane.

L’accusa formalizzata dall’ufficio di Procura contesta la violazione dell’articolo 73, commi 1 e 4, del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), per aver detenuto senza alcuna autorizzazione e fuori dalle ipotesi di uso strettamente personale sostanze di natura stupefacente destinate alla cessione a terzi.

L’udienza di convalida in direttissima e la decisione del giudice

Nel corso dell’udienza di convalida in direttissima davanti al Tribunale di Reggio Calabria, la 18enne si è assunta la piena responsabilità di quanto rinvenuto e sequestrato dai Carabinieri, rivendicando la paternità sia dello stupefacente che del materiale e del denaro. Durante il dibattimento, il rappresentante dell’ufficio di Procura aveva chiesto per la giovane l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’ausilio del braccialetto elettronico. Di tutt’altro avviso la linea della difesa: gli avvocati Demetrio Praticò e Maria Teresa Praticò, del Foro di Reggio Calabria, si sono opposti alla misura restrittiva chiedendo invece l’applicazione di una misura non detentiva.

Al termine dell’udienza di convalida in direttissima, il giudice ha accolto integralmente le richieste degli avvocati difensori, rigettando l’istanza dei domiciliari e disponendo per la 18enne la misura meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (obbligo di firma) in attesa dei successivi sviluppi processuali.