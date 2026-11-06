Soverato pronta a ospitare il Gran Galà dello Sport 2026: attesa per la celebrazione delle eccellenze sportive calabresi

Soverato si prepara a ospitare il Gran Galà dello Sport 2026, l’appuntamento promosso dal CONI Calabria per celebrare le eccellenze sportive della regione e rendere omaggio ai protagonisti che, attraverso i risultati raggiunti e il proprio impegno, contribuiscono a dare prestigio allo sport calabrese. La manifestazione si svolgerà sabato 14 novembre nel teatro di Soverato e rappresenterà un’occasione per valorizzare il talento, la dedizione e i traguardi di coloro che si distinguono nel panorama sportivo regionale. In vista dell’evento, il CONI Calabria ha annunciato una conferenza stampa di presentazione, in programma lunedì 9 novembre 2026, alle ore 17:00, durante la quale saranno illustrati i contenuti della manifestazione, gli ospiti e le principali novità dell’edizione 2026. L’incontro consentirà di conoscere più nel dettaglio il programma della serata dedicata alle eccellenze sportive calabresi e ai protagonisti che, con la propria attività, contribuiscono alla valorizzazione della regione attraverso lo sport.

La conferenza stampa si terrà nella Sala Consiliare “Bruno Manti” di Palazzo di Città, in piazza Maria Ausiliatrice 8, a Soverato, in provincia di Catanzaro. Sarà questo il momento ufficiale di presentazione del Gran Galà dello Sport 2026, a cinque giorni dall’appuntamento previsto nel teatro cittadino. L’iniziativa intende dare visibilità ai risultati e all’impegno delle eccellenze sportive calabresi, riconoscendo il contributo dei protagonisti che rappresentano e valorizzano il territorio attraverso le proprie esperienze sportive. Ulteriori dettagli sugli ospiti e sulle caratteristiche della manifestazione saranno resi noti proprio nel corso dell’incontro con la stampa di lunedì 9 novembre, organizzato dal CONI Calabria in vista dell’evento del 14 novembre a Soverato.