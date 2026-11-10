Sondaggi Sicilia, La Vardera vola e sogna la Presidenza della Regione: Centrodestra staccato di 17 punti

Un risultato che, se confermato dalle urne, segnerebbe un importante cambiamento negli equilibri politici della Sicilia. Secondo un sondaggio YouTrend pubblicato da Repubblica, una candidatura di Ismaele La Vardera alla Presidenza della Regione Siciliana, sostenuta da un Campo Largo unito, raccoglierebbe il 55,2% dei consensi, contro il 36,4% attribuito a una candidatura di Gaetano Galvagno per il Centrodestra. Il divario tra i due candidati sarebbe quindi di 18,8 punti percentuali, un margine particolarmente ampio nello scenario ipotizzato dalla rilevazione. Il sondaggio delinea una prospettiva favorevole a La Vardera, che ha accolto con entusiasmo i risultati, pur sottolineando che si tratta di intenzioni di voto e non di risultati elettorali.

Elezioni regionali in Sicilia, La Vardera al 55,2% contro il 36,4% del Centrodestra

La rilevazione YouTrend prende in esame un’ipotesi di confronto per la guida della Regione Siciliana tra Ismaele La Vardera, candidato del Centrosinistra, e Giorgio Mulè, candidato del Centrodestra. In questo scenario, La Vardera otterrebbe il 55,2% delle preferenze, mentre Mulè si fermerebbe al 36,4%. Un risultato che collocherebbe il candidato del Campo Largo nettamente avanti nella competizione per Palazzo d’Orléans. La simulazione evidenzia il potenziale elettorale di una coalizione progressista unitaria attorno alla figura di La Vardera, ma resta legata a uno scenario ipotetico, non a candidature e alleanze necessariamente già definite.

Controcorrente al 14,8% in Sicilia: il potenziale elettorale raggiunge il 29,4%

Il sondaggio offre anche un’indicazione sul consenso della formazione politica fondata da La Vardera, Controcorrente. Secondo YouTrend, la lista Controcorrente – Ismaele Presidente raggiungerebbe oggi il 14,8% delle intenzioni di voto in Sicilia, nell’ipotesi di alta affluenza considerata dalla rilevazione. Ancora più elevato il dato relativo al voto potenziale, stimato al 29,4%. Si tratta di una misura distinta dalle intenzioni di voto attuali, che indica un bacino potenziale di consenso e non una previsione del risultato che la lista otterrebbe alle elezioni.

La Vardera esulta per il sondaggio: “mi lascia senza parole”

Il leader di Controcorrente ha commentato i risultati del sondaggio con un lungo messaggio, esprimendo soddisfazione ed emozione per le percentuali attribuite alla sua candidatura. “Stamattina é stato rilasciato un sondaggio pubblicato da Repubblica che mi lascia senza parole. Con il campo largo unito in Sicilia sarei presidente con oltre il 52% distaccando di 17 punti il cdx. Sempre secondo YouTrend la nostra lista ad oggi é al 15% con un potenziale del 29%. La cosa che mi lascia senza parole é che la mia candidatura riporterebbe al voto un popolo di oltre 70 mila siciliani. Infine, questo mi riempie il cuore sarei il politico di cui i siciliani si fidano di più. Sono numeri, e pur sempre sondaggi, ma ci caricano di responsabilità e ci impongono di continuare testa bassa a lavorare. Non posso però nascondervi l’emozione che ho provato leggendoli”. La Vardera richiama quindi un ulteriore elemento che considera significativo: la possibilità che la sua candidatura favorisca il ritorno alle urne di oltre 70 mila siciliani. Si tratta di un dato da lui riferito nel commento alla rilevazione, che sottolinea il tema della partecipazione elettorale.

La sfida per la Presidenza della Sicilia: “il nostro momento è adesso”

Il risultato del sondaggio rafforza le ambizioni politiche di La Vardera, che invita il proprio movimento a proseguire il lavoro in vista delle prossime sfide elettorali. “Abbiamo davanti una sfida epocale e con grande senso di responsabilità testa bassa, dobbiamo lavorare per scrivere un pezzo di storia importante ai compagni di viaggi dico: il nostro momento é adesso!”, conclude il leader di Controcorrente. La rilevazione, basata su 807 intervistati e commissionata da Controcorrente – Lottare x Restare, rappresenta una fotografia delle intenzioni di voto nello scenario proposto agli intervistati. Il risultato effettivo di una futura competizione regionale dipenderà dalle candidature, dalle alleanze, dalla partecipazione degli elettori e dall’evoluzione del quadro politico siciliano.