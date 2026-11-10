Sondaggi politici, Vannacci ai minimi degli ultimi mesi: Centrodestra avanti, ma il Campo Largo recupera terreno. De Luca all’1,4% | DATI

Il Centrodestra resta in vantaggio, ma il Campo Largo recupera terreno e riduce sensibilmente il divario tra le due principali coalizioni politiche italiane. È quanto emerge dal nuovo sondaggio EMG per il Tg3, realizzato tra il 2 e il 3 novembre 2026, che fotografa le intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni politiche. La rilevazione presenta uno scenario particolarmente interessante: il Centrodestra si attesta al 44,1%, mentre il Centrosinistra allargato al Movimento 5 Stelle raggiunge il 43,6%. Una distanza di appena mezzo punto percentuale, che evidenzia un sostanziale equilibrio tra i due schieramenti, pur rimanendo entro margini che non consentono di stabilire con certezza quale coalizione prevarrebbe alle urne. Tra gli elementi più significativi figura anche l’arretramento di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che scende al 5,1%, perdendo mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione. Un dato che segnala una flessione nei consensi della formazione politica.

Sondaggi politici: il Centrodestra resta avanti, ma il Campo Largo si avvicina

Il primo dato che emerge dalla rilevazione EMG riguarda il rapporto tra le coalizioni. Il Centrodestra raccoglie il 44,1% delle intenzioni di voto, registrando una crescita dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. Il Campo Largo raggiunge invece il 43,6%, guadagnando lo 0,5%. Il vantaggio del Centrodestra si riduce così a mezzo punto percentuale. Il recupero dell’area progressista appare particolarmente significativo in una fase in cui il confronto politico nazionale ruota anche attorno alla capacità dei partiti di costruire alleanze competitive. Il sondaggio, naturalmente, misura le intenzioni di voto in un preciso momento e non costituisce una previsione certa del risultato elettorale. La distanza così contenuta tra le coalizioni rende comunque interessante l’evoluzione delle prossime rilevazioni.

Vannacci in calo: Futuro Nazionale scende al 5,1%

Uno dei risultati più rilevanti riguarda Roberto Vannacci, il cui partito, Futuro Nazionale, perde consensi. La formazione politica si attesta al 5,1%, facendo registrare una flessione di mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione. Il dato conferma una fase di arretramento per la formazione politica, che si allontana dai livelli di consenso più elevati registrati nelle precedenti rilevazioni. Il partito di Vannacci rimane comunque una presenza significativa nel panorama politico nazionale, con una percentuale superiore a quella di diverse formazioni tradizionali. Nella rilevazione EMG viene conteggiato separatamente dalle principali coalizioni.

Fratelli d’Italia primo partito, cresce il Movimento 5 Stelle

Guardando alle singole forze politiche, Fratelli d’Italia mantiene il primato con il 26,3%. Alle sue spalle si colloca il Partito Democratico, che si attesta al 20,2%. Tra i due principali partiti italiani si registra quindi una distanza di 6,1 punti percentuali. A distinguersi è soprattutto il Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 12,1%. Il risultato dei pentastellati contribuisce al peso complessivo del Campo Largo, che comprende anche il Partito Democratico e le altre formazioni del Centrosinistra. Nel Centrodestra, Forza Italia si attesta al 7,4%, mentre la Lega raggiunge il 7,3%. Tra i due alleati il distacco è quindi minimo. Significativo anche il risultato di Alleanza Verdi-Sinistra, che raggiunge il 5,9%, confermando il peso della componente ecologista e di sinistra all’interno della coalizione progressista.

Sud chiama Nord all’1,4%, Azione al 2,9% e Italia Viva al 2,6%

Tra le formazioni minori, il sondaggio registra Azione al 2,9%, mentre Italia Viva si attesta al 2,6% e il Partito Liberal Democratico raggiunge l’1,8%. Noi Moderati si colloca all’1,7%, mentre +Europa raggiunge l’1,6%. Per quanto riguarda Sud chiama Nord di Cateno De Luca, il movimento si attesta all’1,4%. La formazione viene inclusa da EMG nel totale della coalizione di Centrodestra. Gli altri partiti di Centrosinistra, tra cui Progetto Civico e PSI, raggiungono complessivamente l’1,2%. Ora! si colloca allo 0,5%, mentre la voce relativa alle altre liste raggiunge il 2%. Nel complesso, l’area di Centro composta da Azione, Partito Liberal Democratico e Ora! raggiunge il 5,2%.

Affluenza alle elezioni politiche, la stima scende al 63%

Un altro dato significativo riguarda la partecipazione elettorale. Secondo EMG, l’affluenza stimata alle elezioni politiche sarebbe del 63%, in diminuzione di due punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente. Il confronto con le ultime elezioni politiche del 2022, quando l’affluenza fu di circa il 64%, evidenzia una partecipazione potenziale leggermente inferiore. Il sondaggio è stato realizzato attraverso una rilevazione telematica su un campione di 1.000 persone, con un intervallo fiduciario dichiarato di ±3,1 punti percentuali. Le interviste sono state condotte il 2 e il 3 novembre 2026 e le intenzioni di voto fanno riferimento a coloro che dichiarano di voler partecipare alle elezioni.