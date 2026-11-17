Centrodestra e centrosinistra praticamente appaiati nei nuovi sondaggi politici. Le rilevazioni di Euromedia Research, illustrate durante la trasmissione PiazzaPulita su La7 e aggiornate all’11 novembre 2026, fotografano una situazione di sostanziale equilibrio tra i due principali schieramenti politici italiani, separati da appena un decimo di punto percentuale. Il campo largo del centrosinistra, composto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, +Europa e altre formazioni di centrosinistra, raggiunge il 44,1%. I partiti di governo, comprendenti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Sud chiama Nord, si attestano invece al 44%. Tra i singoli partiti, Fratelli d’Italia si conferma la prima forza politica nazionale e registra una crescita rispetto alla precedente rilevazione. In calo, invece, Futuro Nazionale, mentre guadagnano terreno anche il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Sud chiama Nord.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce e resta il primo partito

Secondo i dati di Euromedia Research, Fratelli d’Italia raggiunge il 28,2% delle intenzioni di voto, guadagnando 0,3 punti percentuali rispetto al 4 novembre, quando si attestava al 27,9%. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni mantiene così il primato nella rilevazione, con un vantaggio di 7,6 punti percentuali sul Partito Democratico. Forza Italia resta stabile al 7,2%, mentre la Lega passa dal 6,1% al 6,2%, registrando un incremento di 0,1 punti percentuali. Segno positivo anche per Noi Moderati, che sale dall’1,1% all’1,2%.

Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in crescita, lieve calo per Verdi e Sinistra

Nel campo dell’opposizione, il Partito Democratico raggiunge il 20,6%, guadagnando 0,1 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione del 4 novembre, quando si attestava al 20,5%. Sale anche il Movimento 5 Stelle, che passa dal 12% al 12,1%, con una crescita di 0,1 punti. Registra invece una lieve flessione Alleanza Verdi e Sinistra, che scende dal 6,2% al 6,1%, perdendo 0,1 punti percentuali. In crescita Italia Viva, che raggiunge il 2,5% rispetto al precedente 2,4%, mentre +Europa arretra dall’1,5% all’1,3%, con una diminuzione di 0,2 punti. Le altre formazioni del centrosinistra passano dall’1,6% all’1,5%.

Futuro Nazionale perde terreno, il partito di Vannacci scende nei sondaggi

Tra i dati più significativi della rilevazione emerge il calo di Futuro Nazionale, la formazione politica di Roberto Vannacci, che passa dal 6,4% al 6,1%. Il movimento registra una diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto al sondaggio del 4 novembre. Si tratta della flessione più consistente tra i singoli partiti riportati nella rilevazione. Resta invece stabile Azione, che mantiene il 3,2% delle intenzioni di voto.

Sud chiama Nord cresce: il movimento di Cateno De Luca sale all’1,2%

Il sondaggio registra un incremento anche per Sud chiama Nord, il movimento politico di Cateno De Luca, inserito da Euromedia Research nel raggruppamento dei partiti di governo. La formazione passa dall’1,1% del 4 novembre all’1,2% dell’11 novembre, con una crescita di 0,1 punti percentuali. Nel quadro complessivo delle coalizioni, Sud chiama Nord viene conteggiato insieme a Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, che raggiungono complessivamente il 44% delle intenzioni di voto.

Centrodestra e campo largo divisi da appena un decimo di punto

Il confronto tra gli schieramenti rappresenta uno degli aspetti principali dell’ultimo sondaggio Euromedia Research. Il campo largo si attesta al 44,1%, mentre i partiti di governo raggiungono il 44%. La differenza tra i due raggruppamenti è quindi di appena 0,1 punti percentuali. Al di fuori dei due schieramenti, Futuro Nazionale ottiene il 6,1%, Azione il 3,2% e gli altri partiti il 2,6%. Il margine estremamente ridotto tra le due coalizioni evidenzia una situazione di sostanziale parità nella rilevazione, senza che sia possibile attribuire un vantaggio statisticamente significativo a uno dei due schieramenti sulla base di questi soli dati.

Sondaggi Euromedia Research, tutti i dati e le variazioni dei partiti

Di seguito il quadro completo delle intenzioni di voto dell’11 novembre 2026, con il confronto rispetto alla precedente rilevazione del 4 novembre.

Partito 11 novembre Variazione Fratelli d’Italia 28,2% +0,3 Partito Democratico 20,6% +0,1 Movimento 5 Stelle 12,1% +0,1 Forza Italia 7,2% Stabile Lega 6,2% +0,1 Alleanza Verdi e Sinistra 6,1% -0,1 Futuro Nazionale 6,1% -0,3 Azione 3,2% Stabile Italia Viva 2,5% +0,1 +Europa 1,3% -0,2 Noi Moderati 1,2% +0,1 Sud chiama Nord 1,2% +0,1 Altri di centrosinistra 1,5% -0,1 Altri partiti 2,6% -0,2

La rilevazione di Euromedia Research è stata condotta il 10 e 11 novembre 2026 su un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, attraverso interviste CATI e CAWI. I dati sono stati illustrati durante la trasmissione PiazzaPulita, in onda su La7. Le percentuali rappresentano le intenzioni di voto rilevate nel periodo considerato e non costituiscono una previsione dei risultati elettorali.