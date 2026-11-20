Fratelli d’Italia resta saldamente al primo posto nelle intenzioni di voto, il Movimento 5 Stelle guadagna terreno e la Lega registra un lieve incremento. È quanto emerge dal nuovo sondaggio politico di BiDiMedia, che fotografa gli orientamenti degli elettori italiani e mostra un confronto particolarmente ravvicinato tra le principali coalizioni. Secondo la rilevazione, Fratelli d’Italia raggiunge il 27,6%, confermandosi il primo partito, mentre il Partito Democratico si attesta al 20,3% e il Movimento 5 Stelle sale al 12,8%. Tra le coalizioni, il campo largo è accreditato del 43,6%, mentre il centrodestra raggiunge il 42,8%, con una distanza di appena 0,8 punti percentuali. La rilevazione, realizzata da Francesco Luchetta per Sondaggi BiDiMedia, presenta anche le variazioni rispetto alla precedente misurazione e un quadro complessivo delle principali forze politiche, comprese quelle che si collocano al di fuori dei due schieramenti maggiori.

Sondaggi politici BiDiMedia, Fratelli d’Italia primo partito davanti al Pd

In testa alla classifica delle intenzioni di voto si conferma Fratelli d’Italia con il 27,6%. Il partito guidato da Giorgia Meloni mantiene lo stesso valore della precedente rilevazione, senza registrare variazioni. Al secondo posto si colloca il Partito Democratico con il 20,3%, in flessione di 0,1 punti percentuali. La distanza tra le prime due forze politiche è quindi di 7,3 punti. Il dato conferma il vantaggio di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto rilevate dal sondaggio, mentre il Partito Democratico mantiene la seconda posizione. Si tratta di percentuali riferite alle preferenze dichiarate dagli intervistati e non di risultati elettorali. Il quadro rappresenta quindi una fotografia degli orientamenti espressi nel periodo considerato dalla rilevazione.

Movimento 5 Stelle in crescita: raggiunge il 12,8%

Tra le variazioni positive evidenziate dal sondaggio spicca quella del Movimento 5 Stelle, che si attesta al 12,8%, guadagnando 0,2 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Il M5S occupa così il terzo posto nella classifica dei partiti, alle spalle di Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Il distacco dal Pd è di 7,5 punti percentuali, mentre quello da Fratelli d’Italia raggiunge i 14,8 punti. L’incremento registrato dal Movimento 5 Stelle è il più consistente, insieme ad altre variazioni di segno opposto, tra quelli indicati nel grafico.

Forza Italia stabile, Futuro Nazionale in calo e Lega in crescita

Alle spalle delle tre principali forze politiche si colloca Forza Italia con il 7,2%, una percentuale invariata rispetto alla precedente rilevazione. Segue Futuro Nazionale con il 6,5%, in diminuzione di 0,2 punti percentuali. Poco distante si trova Alleanza Verdi e Sinistra, stabile al 6,2%. La Lega raggiunge il 5,9%, registrando un incremento di 0,1 punti percentuali. Le distanze tra queste forze politiche restano contenute: Forza Italia precede Futuro Nazionale di 0,7 punti, mentre tra Futuro Nazionale e Alleanza Verdi e Sinistra la differenza è di appena 0,3 punti. La Lega si colloca a sua volta a 0,3 punti da Alleanza Verdi e Sinistra, in una fascia di intenzioni di voto nella quale le percentuali dei diversi partiti risultano particolarmente ravvicinate.

Centrodestra e campo largo, confronto serrato tra le coalizioni

Uno degli aspetti più rilevanti della rilevazione riguarda il confronto tra le coalizioni, elaborato da BiDiMedia attraverso l’aggregazione delle intenzioni di voto dei partiti. Secondo il grafico, il campo largo raggiunge il 43,6%, mentre il centrodestra si attesta al 42,8%. La differenza tra i due schieramenti è quindi di 0,8 punti percentuali, un margine contenuto che evidenzia la vicinanza delle rispettive percentuali nella rilevazione. Il centrodestra registra una flessione di 0,1 punti rispetto al dato precedente. Per il campo largo il grafico riporta invece il valore complessivo del 43,6%, senza indicare una variazione. Le altre aggregazioni considerate comprendono Futuro Nazionale al 6,5%, in calo di 0,2 punti, e il Centro al 3,7%, anch’esso in diminuzione di 0,2 punti. Gli altri partiti raccolgono complessivamente il 3,4%. È importante sottolineare che il confronto riguarda le intenzioni di voto aggregate e non costituisce una previsione dei seggi o dell’esito di eventuali elezioni.

Azione al 3%, Italia Viva al 2,2%: i dati delle forze centriste

Tra le formazioni politiche collocate nella parte centrale della classifica, Il Centro – Azione raggiunge il 3%, senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione. Casa Riformista – Italia Viva si attesta invece al 2,2%, registrando una diminuzione di 0,1 punti percentuali. Più Europa raccoglie l’1,2%, in calo di 0,2 punti, mentre Noi Moderati si colloca all’1,1%, con una flessione di 0,1 punti. Il grafico evidenzia quindi percentuali differenti tra le formazioni considerate, con Azione che precede Italia Viva e Più Europa.

Sud chiama Nord all’1%, presente anche la lista PCI-CC-PSI

La rilevazione di BiDiMedia comprende anche Sud chiama Nord – SdI, accreditato dell’1% delle intenzioni di voto, con una diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto al precedente sondaggio. Il dato riguarda la formazione politica legata a Cateno De Luca, presente nel quadro nazionale delle intenzioni di voto riportato dall’istituto demoscopico. Compare inoltre la lista PCI – CC – PSI, indicata come nuova nella rilevazione, con lo 0,9%. Chiude la classifica riportata nel grafico il Partito Liberaldemocratico, accreditato dello 0,7%, in flessione di 0,2 punti percentuali.