Sondaggi politici, sorpresa Cateno De Luca: potenziale dell’8%, “vi stupiremo con gli effetti speciali” | DATI

Un bacino potenziale del 7,9% in vista delle elezioni politiche nazionali del 2027 per la lista Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord di Cateno De Luca. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Lab21 e pubblicato dal quotidiano Il Riformista, che ha commissionato la rilevazione. Un risultato accolto con entusiasmo dal leader di Sud chiama Nord, che vede nei numeri una conferma della validità del proprio progetto politico. “Questo è un bel risveglio. Il potenziale della lista Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord è dell’8%. Non lo dico io, ma oggi a pubblicare questo sondaggio bomba è stato il quotidiano Il Riformista (che lo ha commissionato). Questo dimostra concretamente la validità del nostro progetto. Vi stupiremo con gli effetti speciali”, ha dichiarato De Luca commentando i risultati.

Il sondaggio: bacino potenziale al 7,9% per la lista di Cateno De Luca

La rilevazione pone agli intervistati una domanda precisa: se, pensando alle prossime elezioni politiche nazionali del 2027, potrebbero prendere in considerazione l’ipotesi di votare la lista politica Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Nel dettaglio, il 1,6% risponde “sicuramente sì”, mentre il 6,3% indica “probabilmente sì”. La somma delle due percentuali porta il bacino potenziale al 7,9%, arrotondato all’8% nelle dichiarazioni di De Luca. Tra gli intervistati, il 33,6% risponde “probabilmente no” e il 14,8% “sicuramente no”. Una quota significativa, pari al 43,7%, dichiara invece di non avere ancora un’opinione. Il dato del 7,9% rappresenta dunque il bacino elettorale potenziale della lista e non una previsione diretta delle intenzioni di voto. La domanda misura infatti la disponibilità degli intervistati a prendere in considerazione questa scelta politica, distinguendo tra chi lo farebbe sicuramente e chi probabilmente.

La soddisfazione di De Luca per il progetto Sindaci d’Italia

Per Cateno De Luca, i risultati pubblicati dal Riformista rappresentano un segnale incoraggiante per il percorso politico di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord. Il leader del movimento sottolinea soprattutto il dato complessivo del bacino potenziale, interpretandolo come una conferma dell’interesse verso il progetto. Il sondaggio evidenzia tuttavia anche un’ampia percentuale di intervistati che non ha ancora maturato un’opinione sulla lista. Un elemento che, insieme alle risposte negative, completa il quadro della rilevazione in vista delle elezioni politiche del 2027. De Luca, intanto, guarda con fiducia ai prossimi sviluppi del suo progetto politico, rilanciando il messaggio con cui ha commentato la pubblicazione del sondaggio: “vi stupiremo con gli effetti speciali”.