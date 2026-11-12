Sondaggi politici, Schlein avanti su Conte alle primarie ma con il leader M5S il centrosinistra cresce: tutti i DATI

Elly Schlein davanti a Giuseppe Conte nelle intenzioni di voto per le primarie del centrosinistra, ma con il leader del Movimento 5 Stelle candidato a Palazzo Chigi il campo largo otterrebbe un consenso complessivo più elevato. È questo il principale dato politico che emerge dal sondaggio Noto per Porta a Porta, trasmissione di Rai 1, realizzato il 5 novembre 2026 e pubblicato sul portale Sondaggi BiDiMedia l’11 novembre. La rilevazione mette a confronto due differenti scenari elettorali, uno con Elly Schlein candidato premier e l’altro con Giuseppe Conte alla guida della coalizione progressista. Le differenze riguardano sia i consensi attribuiti ai singoli partiti sia il risultato complessivo degli schieramenti. In entrambi gli scenari il centrodestra mantiene un vantaggio sul campo largo, ma il distacco risulta più contenuto nell’ipotesi di una candidatura di Conte. Le primarie, invece, vedono Schlein davanti al leader pentastellato di sei punti percentuali tra gli elettori del centrosinistra interpellati.

Sondaggi politici, con Conte premier il campo largo sale al 43,7%

Il primo elemento significativo riguarda il confronto tra le coalizioni. Nell’ipotesi di una candidatura di Giuseppe Conte alla presidenza del Consiglio, il campo largo raggiunge il 43,7% delle intenzioni di voto, mentre il centrodestra si attesta al 44,7%. La distanza tra i due schieramenti sarebbe quindi di appena un punto percentuale, secondo la rilevazione Noto. Con Elly Schlein candidato premier, invece, il centrosinistra si fermerebbe al 42,6%, mentre il centrodestra raggiungerebbe il 44%. In questo secondo scenario, il vantaggio della coalizione di centrodestra salirebbe a 1,4 punti percentuali. La candidatura di Conte è dunque associata a un incremento di 1,1 punti per il campo largo rispetto allo scenario Schlein, ma anche a un aumento di 0,7 punti per il centrodestra. Si tratta di scenari ipotetici rilevati attraverso un sondaggio, non di risultati elettorali né di previsioni certe sull’esito delle prossime elezioni.

Primarie del centrosinistra, Elly Schlein al 46% e Giuseppe Conte al 40%

Il sondaggio affronta anche il tema delle primarie del centrosinistra, mettendo a confronto le preferenze degli elettori del campo largo per la scelta del candidato alla presidenza del Consiglio. In questa rilevazione Elly Schlein ottiene il 46% delle preferenze, mentre Giuseppe Conte raggiunge il 40%. Il restante 14% indica altri candidati. Il segretario del Partito Democratico risulta quindi davanti al leader del Movimento 5 Stelle di sei punti percentuali tra gli elettori del campo largo considerati dal sondaggio. Il dato evidenzia una differenza tra le preferenze espresse per la leadership della coalizione e gli effetti che le due candidature avrebbero, secondo la rilevazione, sulle intenzioni di voto complessive dei partiti.

Come voterebbero gli elettori di PD, Movimento 5 Stelle e AVS alle primarie

La rilevazione Noto analizza anche le preferenze espresse dagli elettori delle singole forze politiche che compongono il campo largo. Tra gli elettori del Partito Democratico, Schlein raccoglie l’84% delle indicazioni, mentre Conte si ferma all’11% e gli altri candidati ottengono il 5%. La situazione si ribalta tra gli elettori del Movimento 5 Stelle, dove Conte raggiunge il 91%, Schlein ottiene il 2% e il restante 7% indica altri nomi. Tra gli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra, la preferenza per Schlein arriva al 72%, contro il 15% attribuito a Conte e il 13% agli altri candidati. Un quadro differente emerge tra gli elettori di Italia Viva, dove il 64% sceglierebbe altri candidati, il 34% Schlein e il 2% Conte. Anche tra gli elettori di Più Europa prevalgono gli altri candidati, indicati dal 54%, mentre Schlein raccoglie il 34% e Conte il 12%. Il confronto mostra quindi orientamenti molto diversi tra gli elettorati delle singole forze politiche, con un sostegno particolarmente elevato per ciascun leader all’interno del rispettivo partito.

Con Schlein premier il PD sale al 20%, il Movimento 5 Stelle si ferma all’11%

Il sondaggio esamina poi le intenzioni di voto ai singoli partiti nell’ipotesi in cui fosse Elly Schlein a guidare la coalizione progressista. In questo scenario Fratelli d’Italia si confermerebbe prima forza politica nazionale con il 28%, seguito dal Partito Democratico al 20% e dal Movimento 5 Stelle all’11%. Forza Italia raggiungerebbe il 6,7%, mentre Lega, Alleanza Verdi e Sinistra e Futuro Nazionale risulterebbero appaiati al 6%. Tra le altre forze politiche, Azione otterrebbe il 3,3% e Italia Viva il 2,8%. Seguono Noi Moderati all’1,5%, Sud chiama Nord all’1,3%, Progetto Civico e Più Europa entrambi all’1%, Lista Più Uno allo 0,8% e Liberaldemocratici allo 0,5%. La categoria degli altri partiti raggiungerebbe il 4,1%, mentre la stima dell’affluenza sarebbe pari al 62%.

Con Giuseppe Conte candidato premier il Movimento 5 Stelle raggiunge il 14%

Il secondo scenario prende in considerazione una candidatura di Giuseppe Conte alla presidenza del Consiglio, con variazioni significative soprattutto per i due principali partiti progressisti. Il Movimento 5 Stelle salirebbe al 14%, guadagnando tre punti rispetto allo scenario con Schlein candidata, mentre il Partito Democratico scenderebbe al 18,7%, perdendo 1,3 punti. Fratelli d’Italia raggiungerebbe il 28,5%, con mezzo punto in più rispetto allo scenario Schlein, mentre Forza Italia salirebbe al 7%. Lega e Alleanza Verdi e Sinistra rimarrebbero entrambe al 6%, mentre Futuro Nazionale si attesterebbe al 5,5%. Azione raggiungerebbe il 3,8%, mentre Italia Viva scenderebbe al 2%. Tra le formazioni con percentuali inferiori, Noi Moderati sarebbe all’1,5%, Sud chiama Nord all’1,2%, Progetto Civico, Più Europa e Lista Più Uno all’1%, mentre i Liberaldemocratici rimarrebbero allo 0,5%. Gli altri partiti raccoglierebbero complessivamente il 2,3% e l’affluenza stimata raggiungerebbe il 63%.

Schlein o Conte, come cambiano i consensi dei partiti

Il confronto tra i due scenari consente di individuare quali forze politiche registrerebbero variazioni nelle intenzioni di voto a seconda del candidato premier del centrosinistra. Con Schlein candidata, il Partito Democratico otterrebbe 1,3 punti in più rispetto all’ipotesi Conte, mentre Italia Viva guadagnerebbe 0,8 punti e Futuro Nazionale 0,5 punti. Con Conte candidato premier, invece, il Movimento 5 Stelle registrerebbe tre punti in più, Fratelli d’Italia e Azione mezzo punto ciascuno e Forza Italia 0,3 punti. Resterebbero invariate, nei due scenari, le percentuali attribuite a Lega, Alleanza Verdi e Sinistra, Noi Moderati, Progetto Civico, Più Europa e Liberaldemocratici. Un altro dato riguarda la somma dei consensi di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: con Schlein candidata premier raggiungerebbe il 31%, mentre con Conte salirebbe al 32,7%. La differenza è quindi di 1,7 punti percentuali, un elemento che contribuisce a spiegare il diverso risultato complessivo attribuito al campo largo nelle due ipotesi.

Sud chiama Nord, con Schlein all’1,3% e con Conte all’1,2%

La rilevazione comprende anche Sud chiama Nord, il movimento politico guidato da Cateno De Luca. Nello scenario con Elly Schlein candidata premier, Sud chiama Nord raggiungerebbe l’1,3% delle intenzioni di voto, mentre con Giuseppe Conte alla guida del centrosinistra si attesterebbe all’1,2%. La differenza tra le due ipotesi è quindi limitata a 0,1 punti percentuali, con una percentuale leggermente superiore nello scenario Schlein. Il dato riguarda due scenari alternativi elaborati all’interno della stessa rilevazione e non rappresenta una crescita o una diminuzione rispetto a un precedente sondaggio.

Il centrodestra resta davanti, ma il distacco cambia con il candidato premier

Il confronto tra gli schieramenti rappresenta uno degli aspetti centrali del sondaggio Noto. Con Schlein alla guida del campo largo, il centrodestra raggiungerebbe il 44% contro il 42,6% della coalizione progressista. Con Conte candidato premier, invece, il centrodestra salirebbe al 44,7%, mentre il campo largo arriverebbe al 43,7%. In entrambe le ipotesi il centrodestra risulta quindi davanti, ma con un distacco differente: 1,4 punti nello scenario Schlein e un punto nello scenario Conte. È importante distinguere questi risultati dalle intenzioni di voto espresse per le primarie. La maggiore percentuale attribuita al campo largo nello scenario Conte non corrisponde infatti a una maggiore preferenza per il leader del Movimento 5 Stelle nella consultazione interna, dove il sondaggio registra il vantaggio di Schlein.