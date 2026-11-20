La fiducia degli italiani nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al centro del nuovo sondaggio realizzato da Termometro Politico, che fotografa un quadro caratterizzato dalla prevalenza dei giudizi negativi. Secondo la rilevazione, il 38,5% degli intervistati dichiara di avere molta o abbastanza fiducia nella premier, mentre il 61% afferma di averne poca o nessuna. Il dato più significativo riguarda la percentuale di coloro che dichiarano di non avere alcuna fiducia nella presidente del Consiglio: il 52,7%, oltre la metà del campione intervistato. Il sondaggio è stato realizzato con metodo CAWI, attraverso 3.400 interviste raccolte tra il 17 e il 19 novembre 2026. Agli intervistati è stata posta una domanda diretta: “Ha fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni?”.

Sondaggi politici, quanta fiducia hanno gli italiani in Giorgia Meloni

La rilevazione di Termometro Politico distingue cinque possibili risposte, permettendo di analizzare le diverse intensità della fiducia espressa nei confronti della presidente del Consiglio. Il 25,3% degli intervistati dichiara di avere molta fiducia in Giorgia Meloni, mentre il 13,2% afferma di averne abbastanza. Sommando le due percentuali, i giudizi positivi raggiungono complessivamente il 38,5%. Sul fronte opposto, l’8,3% dichiara di avere poca fiducia, mentre il 52,7% risponde di non averne per nulla. La somma delle due categorie porta la sfiducia complessiva al 61%. La percentuale degli intervistati che non sa rispondere o preferisce non esprimersi è invece molto contenuta, pari allo 0,5%.

Meloni, oltre la metà degli intervistati dichiara di non avere alcuna fiducia

L’elemento che emerge con maggiore evidenza dalla rilevazione è il peso della risposta “Per nulla”, scelta dal 52,7% degli intervistati. Si tratta della categoria più numerosa tra quelle previste dal sondaggio e supera, da sola, la somma di quanti dichiarano di avere molta o abbastanza fiducia nella presidente del Consiglio. La quota di chi esprime una sfiducia totale è inoltre superiore di 27,4 punti percentuali rispetto a quella di chi dichiara molta fiducia, ferma al 25,3%. Il risultato evidenzia una distribuzione delle risposte concentrata soprattutto sui giudizi più netti: da una parte coloro che manifestano una fiducia elevata, dall’altra una quota ancora più ampia che dichiara di non averne affatto.

Fiducia e sfiducia nella premier: il confronto tra i giudizi

Considerando complessivamente le risposte positive e negative, il sondaggio registra una differenza di 22,5 punti percentuali tra il 61% di intervistati che esprime poca o nessuna fiducia e il 38,5% che dichiara molta o abbastanza fiducia. All’interno dei giudizi positivi, la risposta “Molto”, con il 25,3%, è più frequente rispetto ad “Abbastanza”, che si ferma al 13,2%. Tra i giudizi negativi, invece, la distanza è ancora più marcata. La risposta “Per nulla” raggiunge il 52,7%, mentre soltanto l’8,3% degli intervistati sceglie l’opzione “Poco”. La rilevazione mostra quindi che la sfiducia totale rappresenta la risposta prevalente, mentre una parte consistente degli intervistati continua a esprimere un livello elevato di fiducia nella presidente del Consiglio.

Il sondaggio di Termometro Politico: metodo e periodo della rilevazione

I dati sono stati raccolti da Termometro Politico tra il 17 e il 19 novembre 2026, attraverso 3.400 interviste realizzate con metodo CAWI, una modalità di rilevazione che prevede la compilazione del questionario via internet. La domanda sottoposta agli intervistati riguarda specificamente la fiducia personale in Giorgia Meloni nella sua funzione di presidente del Consiglio, senza chiedere direttamente un’intenzione di voto per un partito o una coalizione. È quindi importante distinguere questo indicatore dai sondaggi sulle preferenze elettorali: esprimere fiducia o sfiducia nei confronti della premier non equivale necessariamente a dichiarare per quale formazione politica si voterebbe in occasione delle elezioni. Il grafico non presenta inoltre confronti con precedenti rilevazioni. Non è dunque possibile stabilire, sulla base di questi soli dati, se la fiducia in Giorgia Meloni sia aumentata o diminuita rispetto alle settimane precedenti.