Il quadro politico nazionale, le prospettive del centrosinistra e il consenso elettorale delle forze di governo sono al centro dell’intervento di Luigi Incarnato, presidente nazionale di Avanti PSI, che commenta le ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto, secondo le quali il campo largo sarebbe in vantaggio rispetto al centrodestra. “Gli ultimi sondaggi vedono il campo largo avanti di sei punti rispetto al centrodestra. E anche FdI inizia a calare”, dichiara Incarnato, interpretando questi dati come il segnale di una perdita di consenso delle forze di governo anche a livello territoriale. “Questo fotografa il declino delle destre dappertutto anche in Calabria. Meloni ha raggiunto l’apice ed è in overbooking. La sua narrazione è diventata insopportabile per gli italiani. Chi è autoreferenziale poi produce stanchezza e ribellione nell’elettorato ed è una cosa che riguarda sia la presidente del Consiglio che i suoi sodali. Una comunicazione basata su se stessi poi produce distacco e diventa insopportabile”.

Incarnato: “Il centrosinistra deve intensificare il suo ruolo di opposizione”

Il presidente nazionale di Avanti PSI richiama quindi l’attenzione sulle strategie del centrosinistra, sollecitando un maggiore coinvolgimento dei cittadini e un rafforzamento dell’attività di opposizione nelle sedi istituzionali. Particolare attenzione viene riservata al Mezzogiorno e alle conseguenze politiche del dibattito sull’autonomia differenziata. “Il centrosinistra deve insistere a coinvolgere la gente e deve intensificare il suo ruolo di opposizione in tutte le sedi. Siamo certi che proprio nel Mezzogiorno dove si vuole l’autonomia differenziata ci sarà la sconfitta più netta per le destre”. Incarnato conclude il proprio intervento criticando anche il ruolo dei leader di Forza Italia e della Lega, Antonio Tajani e Matteo Salvini, all’interno della coalizione di governo: “Una sconfitta rappresenterebbe per loro una deflagrazione: Tajani e Salvini sono stati bravi a rendere ancora più insopportabile questa coalizione dominata da arroganza e liberismo”.