Sondaggi politici, la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni: tutti i risultati della nuova rilevazione | DATI

Come giudicano gli italiani la presidente del Consiglio Giorgia Meloni? A rispondere è il nuovo sondaggio di Termometro Politico, realizzato tra il 4 e il 5 novembre 2026, che analizza il livello di fiducia nei confronti della premier. I risultati mostrano una prevalenza delle valutazioni negative, con quasi sei intervistati su dieci che dichiarano di avere poca o nessuna fiducia nella presidente del Consiglio. Nel dettaglio, il 40,1% degli intervistati esprime un giudizio positivo, dichiarando di avere molta o abbastanza fiducia in Meloni. La percentuale di chi manifesta poca o nessuna fiducia raggiunge invece il 59,7%, con una differenza di 19,6 punti percentuali tra i due gruppi.

Sondaggio sulla fiducia in Giorgia Meloni: tutti i risultati

La rilevazione pone agli intervistati una domanda diretta: “Ha fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni?”. Le risposte evidenziano una distribuzione particolarmente significativa, soprattutto per quanto riguarda le valutazioni più nette. Il 27,4% dichiara di avere molta fiducia nella presidente del Consiglio, mentre il 12,7% risponde di averne abbastanza. Sommando le due percentuali, il livello complessivo di fiducia positiva si attesta al 40,1%. Sul fronte opposto, l’8,3% afferma di avere poca fiducia, mentre il 51,4% dichiara di non averne per nulla. Quest’ultima rappresenta la risposta più frequente tra quelle registrate dal sondaggio. Soltanto lo 0,2% degli intervistati risponde di non sapere oppure preferisce non esprimere una valutazione.

Oltre la metà degli intervistati dichiara di non avere alcuna fiducia nella premier

Il dato che emerge con maggiore evidenza riguarda la percentuale di cittadini che sceglie la risposta “per nulla”. Con il 51,4%, questa categoria raccoglie da sola oltre la metà delle risposte. Allo stesso tempo, il 27,4% che dichiara molta fiducia costituisce la seconda percentuale più elevata tra le singole opzioni. La distribuzione dei risultati mostra quindi una presenza consistente di valutazioni molto nette, sia positive sia negative. Se si considerano tutte le risposte, la sfiducia complessiva supera la fiducia di 19,6 punti percentuali. Un divario che caratterizza la fotografia del gradimento di Giorgia Meloni restituita dalla rilevazione di inizio novembre.

Fiducia e intenzioni di voto: due indicatori differenti

Il risultato sulla fiducia nella presidente del Consiglio deve essere distinto dalle intenzioni di voto per Fratelli d’Italia. Si tratta infatti di due indicatori che misurano aspetti diversi dell’orientamento politico degli intervistati. Il sondaggio sulla fiducia rileva il giudizio personale nei confronti di Giorgia Meloni, mentre le intenzioni di voto misurano le preferenze espresse per i singoli partiti. Nella rilevazione di Termometro Politico sulle intenzioni di voto, realizzata nelle stesse giornate, Fratelli d’Italia si attesta al 28,1%, confermandosi la prima forza politica nazionale nel campione esaminato. Il dato, tuttavia, non è direttamente sovrapponibile alla percentuale di fiducia nella premier.

Come è stato realizzato il sondaggio di Termometro Politico

La rilevazione è stata condotta da Termometro Politico attraverso il metodo CAWI, che prevede la somministrazione di questionari online. Sono state raccolte complessivamente 2.400 interviste tra il 4 e il 5 novembre 2026. I risultati rappresentano una fotografia degli orientamenti espressi dagli intervistati nel periodo considerato. Il grafico non riporta confronti con precedenti rilevazioni, pertanto non permette di stabilire se la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni sia aumentata o diminuita rispetto alle settimane precedenti.