Il centrosinistra supera il centrodestra negli ultimi sondaggi politici SWG per La7, aggiornati a lunedì 16 novembre 2026. Le nuove rilevazioni sugli orientamenti di voto degli italiani mostrano un quadro caratterizzato dall’arretramento dei principali partiti delle due coalizioni, mentre alcune forze politiche più piccole registrano segnali di crescita. A guadagnare terreno è soprattutto Futuro Nazionale, mentre perdono consensi Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Il dato complessivo delle coalizioni vede il centrosinistra al 44,9%, stabile rispetto alla precedente rilevazione, mentre il centrodestra scende al 43,6%, perdendo 0,4 punti percentuali. Il vantaggio del centrosinistra è dunque di 1,3 punti percentuali.

Sondaggi politici SWG: Fratelli d’Italia arretra, scendono anche Forza Italia e PD

Nel dettaglio, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano con il 28,6% delle intenzioni di voto, ma registra una flessione di 0,3 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. In calo anche Forza Italia, che si attesta al 7,1%, perdendo 0,2 punti. Resta invece stabile la Lega, al 5,7%. Nel campo del centrosinistra, il Partito Democratico si conferma la seconda forza politica nazionale con il 20,7%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali. Scende della stessa entità anche il Movimento 5 Stelle, che si posiziona al 12,5%. Stabile l’alleanza Verdi-Sinistra, che mantiene il 6,2%, mentre cresce Italia Viva-C.Rif., che raggiunge il 2,4% grazie a un incremento di 0,2 punti percentuali. Segno positivo anche per +Europa, che sale all’1,3% con un aumento di 0,1 punti. Gli altri partiti del centrosinistra si attestano complessivamente all’1,8%, in calo di 0,1 punti.

Futuro Nazionale cresce ancora, Azione perde consensi

Tra i dati più significativi dell’ultimo sondaggio SWG spicca la crescita di Futuro Nazionale, che raggiunge il 5,8%, guadagnando 0,3 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente. Si tratta dell’incremento più consistente tra le singole forze politiche riportate dal sondaggio. In flessione, invece, Il Centro-Azione, che scende al 3,1%, perdendo 0,1 punti percentuali. La categoria delle altre liste sale complessivamente al 2,6%, con un incremento di 0,2 punti.

Sud chiama Nord stabile nei sondaggi: il dato dei Sindaci d’Italia

Nel centrodestra rimane stabile anche Sindaci d’Italia-Sud chiama Nord, la formazione politica riconducibile a Cateno De Luca, che viene rilevata all’1,1%, senza variazioni rispetto alla settimana precedente. La stessa percentuale viene attribuita a Noi Moderati, che raggiunge l’1,1% registrando però un incremento di 0,1 punti percentuali. Il dato di Sud chiama Nord si inserisce in un quadro politico nel quale il centrodestra, pur mantenendo Fratelli d’Italia come primo partito nazionale, registra complessivamente una diminuzione dei consensi secondo le rilevazioni SWG.

La classifica completa dei partiti nei sondaggi SWG

Di seguito tutti i dati sugli orientamenti di voto aggiornati al 16 novembre 2026, con le variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

Partito Consensi Variazione Fratelli d’Italia 28,6% -0,3 Partito Democratico 20,7% -0,1 Movimento 5 Stelle 12,5% -0,1 Forza Italia 7,1% -0,2 Verdi-Sinistra 6,2% Stabile Futuro Nazionale 5,8% +0,3 Lega 5,7% Stabile Il Centro-Azione 3,1% -0,1 Altre liste 2,6% +0,2 Italia Viva-C.Rif. 2,4% +0,2 Altri centrosinistra 1,8% -0,1 +Europa 1,3% +0,1 Sindaci d’Italia-SCN 1,1% Stabile Noi Moderati 1,1% +0,1

Centrosinistra davanti al centrodestra, gli indecisi sono il 28%

Il confronto tra gli schieramenti restituisce un centrosinistra al 44,9% e un centrodestra al 43,6%. Il primo rimane stabile, mentre il secondo perde 0,4 punti percentuali. Un altro elemento importante riguarda gli elettori che non esprimono un orientamento di voto: secondo il sondaggio, la quota di chi non si esprime è pari al 28%. La rilevazione è stata realizzata da SWG S.p.A. per conto di La7 S.p.A., attraverso una tecnica mista CATI-CAMI-CAWI, su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia, tra l’11 e il 16 novembre 2026. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine di errore statistico dichiarato è del 2,8%, con un livello di confidenza del 95%.