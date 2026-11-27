Il Campo Largo mantiene due punti percentuali di vantaggio sul centrodestra, mentre Fratelli d’Italia consolida il primato tra i singoli partiti e Futuro Nazionale registra la flessione più significativa delle ultime due settimane. È quanto emerge dalla nuova Supermedia YouTrend/Agi del 26 novembre 2026, elaborata sulla base dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto realizzati tra il 12 e il 25 novembre. Il quadro politico restituito dalla rilevazione mostra una sostanziale stabilità delle principali forze politiche, accompagnata da alcune variazioni che interessano soprattutto il Movimento 5 Stelle, Futuro Nazionale e Italia Viva.

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia consolida il primato, stabile il Partito Democratico

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano con il 27,6% delle intenzioni di voto, in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto alla Supermedia del 12 novembre. Alle sue spalle rimane il Partito Democratico, stabile al 20,4%, con un distacco di 7,2 punti dalla formazione guidata da Giorgia Meloni. Il Movimento 5 Stelle conserva la terza posizione, ma registra una flessione di 0,3 punti percentuali, scendendo al 12,7%. Forza Italia si attesta al 7%, perdendo 0,2 punti rispetto a due settimane prima, mentre Alleanza Verdi e Sinistra rimane stabile al 6,2%. Particolarmente significativo è il dato di Futuro Nazionale, che scende al 6,1%, registrando una contrazione di mezzo punto percentuale, la più consistente tra tutte le liste considerate dalla Supermedia. La Lega recupera invece 0,1 punti e raggiunge il 5,9%, portandosi a soli due decimi di distanza da Futuro Nazionale.

Italia Viva accelera, cresce Azione: i dati delle altre forze politiche

Tra le formazioni politiche di dimensioni più contenute, Azione registra un incremento di 0,1 punti percentuali, raggiungendo il 3,2%. Più marcata la crescita di Italia Viva, che guadagna 0,3 punti e sale al 2,6%. Analogo incremento per le altre forze del Campo Largo, complessivamente accreditate dell’1,7% delle intenzioni di voto. +Europa scende all’1,2%, perdendo 0,2 punti percentuali, mentre Noi Moderati raggiunge la stessa percentuale grazie a una crescita di 0,1 punti. Il Partito Liberal Democratico si attesta all’1,1%, in calo di 0,1 punti, così come Sud chiama Nord, che raggiunge l’1% delle intenzioni di voto. La rilevazione precisa che +Europa, Noi Moderati e Sud chiama Nord non sono mostrati nei sondaggi YouTrend considerati, mentre il Partito Liberal Democratico non è mostrato nelle rilevazioni di Eumetra, SWG e YouTrend.

Coalizioni, il Campo Largo rimane davanti al centrodestra

Per quanto riguarda gli equilibri tra le coalizioni, la Supermedia YouTrend/Agi conferma il vantaggio del Campo Largo, accreditato del 44,8% delle intenzioni di voto, con una crescita di 0,1 punti percentuali rispetto al 12 novembre. Il centrodestra si attesta invece al 42,8%, registrando un incremento leggermente superiore, pari a 0,2 punti percentuali. Il divario tra i due principali schieramenti politici si riduce dunque di un decimo di punto, attestandosi esattamente a due punti percentuali. Futuro Nazionale, considerato separatamente nella rilevazione sulle coalizioni, raggiunge il 6,1%, in calo di 0,5 punti, mentre il Centro si attesta al 3,2%, in crescita di 0,1 punti percentuali.

Supermedia YouTrend/Agi del 26 novembre: come è stato elaborato il sondaggio

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. L’elaborazione del 26 novembre 2026 comprende le rilevazioni realizzate tra il 12 e il 25 novembre, ponderate sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. Nel calcolo sono stati inclusi i sondaggi degli istituti EMG, Eumetra e Noto, pubblicati il 19 novembre, quello di Piepoli del 17 novembre, le rilevazioni di SWG del 16 e del 23 novembre e quelle di YouTrend del 17 e del 25 novembre.