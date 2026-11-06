Sondaggi politici, il campo largo allunga sul centrodestra: balzo del M5S, Fratelli d’Italia primo partito. Tutti i DATI

Il campo largo aumenta il proprio vantaggio sul centrodestra nelle intenzioni di voto degli italiani. È quanto emerge dall’ultima Supermedia Youtrend/Agi, elaborata il 5 novembre 2026 sulla base dei sondaggi nazionali realizzati tra il 22 ottobre e il 4 novembre. La rilevazione fotografa uno scenario politico complessivamente stabile, ma con alcune variazioni significative, a partire dalla crescita del Movimento 5 Stelle, che guadagna un punto percentuale rispetto a due settimane fa. Nel confronto tra le coalizioni, il campo largo raggiunge il 45%, registrando un incremento di 0,7 punti percentuali, mentre il centrodestra scende al 42,5%, perdendo 0,4 punti. Il distacco tra i due schieramenti sale così a 2,5 punti percentuali. Si tratta di una fotografia delle intenzioni di voto e non di una previsione dei risultati elettorali.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia resta primo partito al 27,9%

Nonostante il vantaggio del campo largo nel dato relativo alle coalizioni, Fratelli d’Italia si conferma la prima forza politica nazionale. Il partito si attesta al 27,9%, senza variazioni rispetto alla Supermedia del 22 ottobre. Alle sue spalle si colloca il Partito Democratico, che registra una lieve flessione dello 0,1% e scende al 20,2%. La distanza tra i due principali partiti rimane quindi di 7,7 punti percentuali. La variazione più evidente riguarda il Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 13,1%, guadagnando un punto netto. Un incremento che, tuttavia, richiede una precisazione: secondo l’analisi di Youtrend, la crescita è interamente riconducibile a un sondaggio dell’istituto Ipsos. Senza questa rilevazione, il dato del Movimento sarebbe sostanzialmente in linea con quello delle settimane precedenti. Il risultato rappresenta quindi la principale novità numerica della Supermedia, all’interno di un quadro caratterizzato da oscillazioni generalmente contenute.

Futuro Nazionale torna a crescere, Forza Italia scende al 7% e la Lega recupera leggermente

Tra gli altri dati emerge quello di Futuro Nazionale, che interrompe la fase di calo registrata nelle settimane precedenti. La formazione politica si attesta al 6,9%, con una crescita dello 0,1%, tornando quindi a mostrare un segno positivo dopo le precedenti flessioni. Forza Italia perde invece 0,3 punti percentuali e scende al 7%, mentre la Lega recupera leggermente terreno, raggiungendo il 5,7% grazie a un incremento dello 0,1%. In lieve diminuzione anche Alleanza Verdi e Sinistra, che si attesta al 6,3%, con una flessione di 0,2 punti percentuali.

Tutti i dati della Supermedia Youtrend/Agi del 5 novembre 2026

Nel dettaglio, queste sono le percentuali attribuite alle singole forze politiche, con le variazioni rispetto alla Supermedia del 22 ottobre 2026:

Fratelli d’Italia: 27,9% (invariato).

Partito Democratico: 20,2% (-0,1).

Movimento 5 Stelle: 13,1% (+1,0).

Forza Italia: 7,0% (-0,3).

Futuro Nazionale: 6,9% (+0,1).

Alleanza Verdi e Sinistra: 6,3% (-0,2).

Lega: 5,7% (+0,1).

Azione: 3,2% (-0,1).

Italia Viva: 2,3% (-0,1).

+Europa: 1,5% (+0,1).

Noi Moderati: 1,0% (-0,1).

Per quanto riguarda le formazioni più piccole, Azione registra una lieve diminuzione al 3,2%, così come Italia Viva, che scende al 2,3%. +Europa cresce leggermente fino all’1,5%, mentre Noi Moderati si attesta all’1%. In questa edizione della Supermedia non figurano LiberalDemocratici e Sud chiama Nord, a causa dell’insufficienza dei dati disponibili per elaborare una media. La loro assenza non equivale quindi all’attribuzione di una percentuale pari a zero.

Coalizioni, il campo largo sale al 45%: centrodestra al 42,5%

Il dato politicamente più rilevante della nuova Supermedia riguarda il confronto tra gli schieramenti. Il campo largo raggiunge il 45%, guadagnando 0,7 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente, mentre il centrodestra arretra al 42,5%, con una flessione dello 0,4%. La distanza complessiva cresce così di 1,1 punti percentuali rispetto al 22 ottobre, passando da 1,4 a 2,5 punti. Al di fuori dei due principali schieramenti, Futuro Nazionale si colloca al 6,9%, in crescita dello 0,1%, mentre l’aggregazione indicata come Centro scende al 3,2%, perdendo 0,8 punti percentuali. La Supermedia evidenzia dunque un allargamento del vantaggio del campo largo, pur in presenza di variazioni limitate per la maggior parte dei partiti. La crescita del Movimento 5 Stelle contribuisce al dato complessivo, ma resta importante considerare la particolare incidenza della singola rilevazione Ipsos sulla media.

Come è stata realizzata la Supermedia Youtrend/Agi

La Supermedia Youtrend/Agi non è un singolo sondaggio, ma una media ponderata di diverse rilevazioni nazionali sulle intenzioni di voto. L’elaborazione del 5 novembre prende in considerazione i sondaggi realizzati tra il 22 ottobre e il 4 novembre 2026, attribuendo un peso ai risultati sulla base della consistenza dei campioni, della data di realizzazione e delle modalità di raccolta dei dati. Gli istituti considerati sono Eumetra, con una rilevazione pubblicata il 29 ottobre; Ipsos, il 31 ottobre; Only Numbers, con pubblicazioni del 23, 27 e 31 ottobre; SWG, il 26 ottobre e il 2 novembre; e Youtrend, il 30 ottobre. Le variazioni indicate si riferiscono alla Supermedia del 22 ottobre 2026. I risultati descrivono gli orientamenti rilevati nel periodo considerato e possono cambiare nelle successive misurazioni.