Una nuova forza politica riconducibile ad Alessandro Di Battista e sostenuta da Beppe Grillo potrebbe modificare sensibilmente gli equilibri elettorali italiani, sottraendo consensi soprattutto alle formazioni del centrosinistra. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Noto Sondaggi il 26 novembre 2026, presentato nel corso della trasmissione Porta a Porta, su Rai 1. La rilevazione prende in esame due differenti scenari elettorali, ipotizzando la partecipazione della lista Schierarsi con Elly Schlein o Giuseppe Conte nel ruolo di candidato premier del Campo Largo. In entrambi i casi, la formazione politica riconducibile a Di Battista e Grillo otterrebbe un risultato compreso tra il 6% e il 7%, con una significativa capacità di attrarre elettori provenienti dalle forze del Campo Largo. Quest’ultimo scenderebbe sotto la soglia del 40%, mentre il centrodestra manterrebbe un vantaggio in entrambi gli scenari analizzati.

Il sondaggio Noto con Elly Schlein candidata premier

Nel primo scenario, quello che prevede la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein come candidata alla guida del Governo, il centrodestra raggiungerebbe il 44,5% delle intenzioni di voto, mentre il Campo Largo si fermerebbe al 38,5%. La lista Schierarsi, riconducibile a Di Battista e sostenuta da Grillo, raggiungerebbe il 7%, mentre le altre formazioni politiche raccoglierebbero complessivamente il 10% dei consensi. Il distacco tra le due principali coalizioni sarebbe dunque di sei punti percentuali a favore del centrodestra. In questo scenario, la stima dell’affluenza alle urne si attesterebbe al 65%.

Come cambiano i risultati con Giuseppe Conte candidato premier

Numeri leggermente differenti emergono nell’ipotesi di una candidatura a Palazzo Chigi del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. In questo caso, il centrodestra salirebbe al 45,2%, mentre il Campo Largo raggiungerebbe il 39,5%, guadagnando un punto percentuale rispetto allo scenario con Schlein. La lista Schierarsi otterrebbe il 6%, un punto in meno rispetto alla precedente simulazione, mentre le altre forze politiche si attesterebbero complessivamente al 9,3%. Il vantaggio del centrodestra sul Campo Largo sarebbe pari a 5,7 punti percentuali, con una stima dell’affluenza alle urne del 66%.