Il nuovo sondaggio politico di Lab21, pubblicato da il Riformista, fotografa uno scenario elettorale caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra centrodestra e centrosinistra. Le due coalizioni sono separate da appena un decimo di punto percentuale, mentre Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. La rilevazione evidenzia anche alcuni movimenti significativi nelle preferenze degli elettori: il Partito Democratico registra una flessione, il Movimento 5 Stelle mantiene le proprie posizioni e Azione fa segnare l’incremento più consistente rispetto alla precedente rilevazione.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo partito davanti a PD e Movimento 5 Stelle

In testa alla classifica delle intenzioni di voto rimane Fratelli d’Italia con il 28,1%, un risultato stabile rispetto alla precedente rilevazione. Il partito mantiene un vantaggio significativo sulle altre forze politiche. Al secondo posto si colloca il Partito Democratico con il 20,1%, in calo di 0,2 punti percentuali. Terza posizione per il Movimento 5 Stelle, che si attesta al 13,0%, senza variazioni. Alle spalle delle prime tre forze politiche si trovano Futuro Nazionale e Forza Italia, entrambi al 6,6% ed entrambi in flessione di 0,2 punti percentuali.

Lega in crescita, Azione registra il balzo più importante

Tra le altre forze politiche, Alleanza Verdi Sinistra si attesta al 5,8%, mantenendo invariato il proprio consenso. La Lega Italia Federale raggiunge invece il 5,7%, guadagnando 0,1 punti percentuali. Il movimento più significativo del sondaggio riguarda Azione – Il centro, che sale al 4,2% grazie a un incremento di 1,1 punti percentuali. Si tratta della crescita più consistente tra tutte le forze politiche considerate nella rilevazione. In lieve aumento anche Italia Viva, che raggiunge il 2,5%, con un progresso di 0,1 punti percentuali.

Sud Chiama Nord, Progetto Civico Italia e gli altri partiti: tutti i dati

Il sondaggio Lab21 rileva anche il consenso delle formazioni politiche più piccole. Sud Chiama Nord – Sindaci d’Italia si attesta all’1,6%, un dato stabile rispetto alla precedente rilevazione. Progetto Civico Italia raggiunge l’1,3%, guadagnando 0,1 punti percentuali, mentre Più Europa rimane stabile all’1,2%. Il Partito Liberaldemocratico si colloca all’1,1%, in crescita di 0,1 punti percentuali. Noi Moderati registra invece lo 0,9%, senza variazioni. La categoria degli altri partiti raccoglie complessivamente l’1,3%, con una diminuzione di 0,9 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione.

Centrodestra e centrosinistra praticamente alla pari: il dato delle coalizioni

Uno degli elementi più interessanti della rilevazione riguarda il confronto tra le principali aree politiche. Secondo il sondaggio, il centrodestra raggiunge il 44,0%, mentre il centrosinistra si attesta al 43,9%. La distanza è quindi di appena 0,1 punti percentuali, un margine estremamente ridotto che fotografa un sostanziale equilibrio nelle intenzioni di voto. Nel grafico delle aree politiche, Azione – Il centro viene indicata separatamente con il 4,2%, così come Futuro Nazionale con il 6,6% e gli altri partiti con l’1,3%.

Affluenza alle urne e indecisi: cosa emerge dal sondaggio Lab21

La rilevazione contiene anche dati relativi alla partecipazione elettorale. La stima dell’affluenza è pari al 58,8%, in crescita di 0,5 punti percentuali. Gli indecisi tra coloro che andrebbero a votare rappresentano il 28,9%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali. La quota di chi voterebbe scheda bianca o nulla è invece dell’1,7%, in calo di 0,1 punti. Infine, l’area dell’astensione dichiarata si attesta al 27,4%, con una riduzione di 0,2 punti percentuali. Il quadro complessivo del sondaggio Lab21 per il Riformista mostra dunque Fratelli d’Italia saldamente in testa alla classifica dei partiti, una crescita particolarmente marcata di Azione e un confronto tra centrodestra e centrosinistra caratterizzato da una distanza minima. Resta significativa anche la quota degli elettori indecisi, un elemento importante nella lettura degli attuali orientamenti politici.