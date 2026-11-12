Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e PD in calo: crescono Lega e Forza Italia, avanza anche Cateno De Luca | DATI

Nuovi movimenti nelle intenzioni di voto degli italiani, con i due principali partiti in leggero arretramento e alcune forze politiche che guadagnano consensi. È quanto emerge dal sondaggio politico BiDiMedia dell’11 novembre, che confronta le percentuali attribuite ai partiti con quelle della rilevazione del 30 ottobre. Il quadro vede Fratelli d’Italia confermarsi prima forza politica nazionale, davanti al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle. Entrambi i primi due partiti registrano una diminuzione dei consensi, mentre i pentastellati mantengono invariata la propria percentuale. Tra le variazioni più significative figurano il calo di Futuro Nazionale, la crescita della Lega e di Forza Italia e il risultato positivo di Sud chiama Nord – Sindaci d’Italia, il progetto politico di Cateno De Luca.

Fratelli d’Italia primo partito, ma perde terreno. Cala anche il Partito Democratico

Fratelli d’Italia continua a guidare la classifica delle intenzioni di voto con il 26,3%, pur registrando una flessione di 0,3 punti percentuali rispetto al 30 ottobre. Il partito di Giorgia Meloni mantiene quindi il primo posto, ma arretra nella rilevazione. Alle sue spalle si colloca il Partito Democratico, accreditato del 20,5%. Anche i democratici registrano una diminuzione, seppure più contenuta, pari a 0,1 punti percentuali. La distanza tra le due principali forze politiche è di 5,8 punti percentuali, con Fratelli d’Italia che conserva un vantaggio significativo sul PD. Il Movimento 5 Stelle si conferma invece terzo partito nazionale con il 12% delle intenzioni di voto, senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

Forza Italia cresce e supera il 7%, Futura Nazionale perde sette decimi

Tra i partiti che compongono la parte centrale della classifica, Forza Italia sale al 7,3%, guadagnando 0,1 punti percentuali. Il partito si colloca così al quarto posto nelle intenzioni di voto. Segue Alleanza Verdi e Sinistra, che raggiunge il 6,5%, ma registra una diminuzione di 0,2 punti percentuali. Il calo più consistente tra le forze politiche indicate nella rilevazione riguarda Futuro Nazionale, che scende al 6%, perdendo 0,7 punti percentuali rispetto al 30 ottobre. Andamento opposto per la Lega, che guadagna 0,2 punti e raggiunge il 5,6% delle intenzioni di voto. Il confronto tra queste forze politiche mostra dunque una crescita dei consensi per Forza Italia e Lega, mentre Alleanza Verdi e Sinistra e Futuro Nazionale registrano una flessione.

Azione scende, Italia Viva cresce. Nuova rilevazione per PCI, CC e PSI

Tra le altre formazioni politiche, Il Centro Calenda – Azione si attesta al 2,8%, registrando un arretramento di 0,2 punti percentuali. La rilevazione attribuisce invece il 2% alla nuova voce PCI – CC – PSI, indicata per la prima volta nel confronto riportato dalla grafica. Alla stessa percentuale si colloca Casa Riformista – Italia Viva, che raggiunge il 2% con una crescita di 0,1 punti percentuali. Le due formazioni risultano quindi appaiate nelle intenzioni di voto, mentre Azione conserva una percentuale superiore, pur registrando un segno negativo.

Cateno De Luca, Sud chiama Nord cresce nei sondaggi nazionali

Un dato significativo per la politica siciliana riguarda Sud chiama Nord – Sindaci d’Italia, la formazione politica legata a Cateno De Luca, che nella rilevazione BiDiMedia raggiunge l’1,4% delle intenzioni di voto. Rispetto al precedente sondaggio del 30 ottobre, il movimento registra una crescita di 0,1 punti percentuali, passando quindi dall’1,3% all’1,4%. Il dato arriva in una fase in cui De Luca è impegnato nel percorso di organizzazione territoriale del progetto politico Governo di Liberazione e De Luca Sindaco di Sicilia, con un calendario di assemblee provinciali in programma dal 14 al 17 novembre nelle nove province dell’Isola. La rilevazione fotografa dunque un incremento, seppure contenuto, delle intenzioni di voto attribuite a Sud chiama Nord sul piano nazionale. Il movimento si colloca davanti a Noi Moderati, Più Europa e Partito Liberaldemocratico, secondo le percentuali indicate da BiDiMedia.

Noi Moderati, Più Europa e Partito Liberaldemocratico in crescita

Nella parte inferiore della graduatoria si registrano diversi piccoli incrementi. Noi Moderati raggiunge l’1,1%, con un aumento di 0,1 punti percentuali. Più Europa sale allo 0,9%, guadagnando anch’essa un decimo di punto, mentre il Partito Liberaldemocratico raggiunge lo 0,8%, con un incremento della stessa entità. Le tre formazioni mostrano quindi un andamento positivo rispetto alla precedente rilevazione, pur mantenendo percentuali inferiori rispetto ai partiti che occupano le prime posizioni.

Rifondazione Comunista cresce, stabile Ora!: tutti i dati dei partiti minori

Il sondaggio BiDiMedia prende in considerazione anche altre formazioni politiche, alcune delle quali presentano variazioni rispetto al 30 ottobre. Rifondazione Comunista raggiunge lo 0,8%, facendo registrare una crescita di 0,1 punti percentuali. Ora! si attesta allo 0,7%, senza variazioni, mentre Italia Domani – Rizzo compare come nuova voce della rilevazione con lo 0,7%. L’UDC mantiene lo 0,5%, mentre Potere al Popolo scende allo 0,5%, perdendo 0,3 punti percentuali. La categoria denominata Altro raccoglie complessivamente l’1,6% delle intenzioni di voto, con una crescita di 0,2 punti percentuali.

Affluenza stimata tra il 55% e il 59%, indecisi al 24%

Oltre alle percentuali dei partiti, la rilevazione fornisce indicazioni sulla partecipazione elettorale e sulla quota di cittadini che non hanno ancora definito la propria scelta. Secondo BiDiMedia, l’affluenza stimata si colloca in una fascia compresa tra il 55% e il 59%, senza variazioni rispetto al precedente rilevamento. La percentuale degli indecisi è pari al 24%, anch’essa stabile. La quota relativa alle schede bianche o nulle si attesta invece all’1,8%, con una diminuzione di 0,1 punti percentuali. La presenza di una quota consistente di indecisi rappresenta un elemento importante nella lettura del sondaggio, perché indica che una parte degli elettori non ha ancora espresso una preferenza definita.