Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, seguito dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. È quanto emerge dal nuovo sondaggio politico di Termometro Politico, realizzato con metodo CAWI attraverso 3.400 interviste raccolte tra il 18 e il 19 novembre 2026. La rilevazione fotografa gli attuali orientamenti degli elettori, evidenziando le distanze tra le principali forze politiche e gli equilibri tra i partiti. Secondo i dati pubblicati, Fratelli d’Italia raggiunge il 27,9%, mentre il Partito Democratico si attesta al 20,5%. Il Movimento 5 Stelle raccoglie il 12,8%, confermandosi al terzo posto. Più distanziate le altre formazioni, con Forza Italia al 7,3%, Futuro Nazionale al 6,7%, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4% e la Lega al 5,5%.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo partito davanti al Pd

La rilevazione di Termometro Politico assegna a Fratelli d’Italia il 27,9% delle intenzioni di voto, un risultato che colloca il partito di Giorgia Meloni al primo posto tra le forze politiche considerate. Il Partito Democratico si posiziona al secondo posto con il 20,5%, a una distanza di 7,4 punti percentuali da FdI. Il dato evidenzia il vantaggio del partito di Meloni rispetto alla principale forza del centrosinistra, pur trattandosi di una fotografia delle intenzioni di voto e non di un risultato elettorale.

Movimento 5 Stelle terzo, Forza Italia davanti a Futuro Nazionale

Al terzo posto si colloca il Movimento 5 Stelle, con il 12,8%. La formazione politica si mantiene quindi a una distanza significativa sia dal Partito Democratico sia da Fratelli d’Italia. Alle spalle delle tre principali forze politiche si trova Forza Italia, che raggiunge il 7,3%. Il partito precede Futuro Nazionale, accreditato del 6,7%, e Alleanza Verdi e Sinistra, che si attesta al 6,4%. Le distanze tra queste tre formazioni risultano contenute: appena 0,6 punti percentuali separano Forza Italia da Futuro Nazionale, mentre tra quest’ultimo e Avs la differenza è di 0,3 punti.

Lega al 5,5%, Azione e Italia Viva sotto il 3%

Il sondaggio assegna alla Lega il 5,5% delle intenzioni di voto. Il partito si colloca alle spalle di Alleanza Verdi e Sinistra, Futuro Nazionale e Forza Italia. Più distanziate le altre formazioni politiche. Azione raggiunge il 2,9%, mentre Italia Viva si attesta al 2,5%. La lista +Europa ottiene l’1,4% e Noi Moderati l’1,0%. La categoria che comprende gli altri partiti raccoglie complessivamente il 5,1% delle preferenze espresse nella rilevazione.

La classifica completa dei partiti nel sondaggio di Termometro Politico

Ecco le intenzioni di voto rilevate dal sondaggio realizzato tra il 18 e il 19 novembre 2026:

Fratelli d’Italia: 27,9%

27,9% Partito Democratico: 20,5%

20,5% Movimento 5 Stelle: 12,8%

12,8% Forza Italia: 7,3%

7,3% Futuro Nazionale: 6,7%

6,7% Alleanza Verdi e Sinistra: 6,4%

6,4% Lega: 5,5%

5,5% Azione: 2,9%

2,9% Italia Viva: 2,5%

2,5% +Europa: 1,4%

1,4% Noi Moderati: 1,0%

1,0% Altri partiti: 5,1%

Gli equilibri politici fotografati dal sondaggio

La rilevazione restituisce un quadro nel quale Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto. Tra le altre formazioni emerge una competizione particolarmente ravvicinata tra Forza Italia, Futuro Nazionale e Alleanza Verdi e Sinistra, con percentuali comprese tra il 6,4% e il 7,3%. Considerando esclusivamente i partiti attualmente rappresentati nella coalizione di centrodestra, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati raggiungono complessivamente il 41,7% nella rilevazione. Il dato è ottenuto sommando le rispettive intenzioni di voto e non rappresenta una stima autonoma delle coalizioni. Il sondaggio costituisce una fotografia degli orientamenti dichiarati dagli intervistati nelle giornate del 18 e 19 novembre 2026. Non consente, da solo, di stabilire se le singole forze politiche siano cresciute o diminuite rispetto alle precedenti rilevazioni.