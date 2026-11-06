Sondaggi politici, Fratelli d’Italia davanti a tutti: il PD insegue, sale il Movimento 5 Stelle. Tutti i DATI

Arriva un nuovo sondaggio politico sulle intenzioni di voto degli italiani, con una fotografia degli equilibri tra le principali forze politiche nazionali. La rilevazione di Termometro Politico, realizzata il 4 e 5 novembre 2026, vede Fratelli d’Italia in prima posizione, seguito dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Più distanziati gli altri partiti, con Forza Italia, Futuro Nazionale, Alleanza Verdi e Sinistra e Lega racchiusi in pochi punti percentuali. Il sondaggio è stato condotto con metodologia CAWI su un totale di 2.400 interviste e restituisce un quadro delle preferenze elettorali nel periodo considerato, senza indicare variazioni rispetto a precedenti rilevazioni.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia al 28,1%: il PD segue al 20,7%

Secondo i dati diffusi da Termometro Politico, Fratelli d’Italia si conferma in testa alle intenzioni di voto con il 28,1%. Il partito precede il Partito Democratico, che si attesta al 20,7%, con una distanza di 7,4 punti percentuali. In terza posizione si colloca il Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 12,6%. La formazione politica supera quindi la soglia della doppia cifra, restando comunque distanziata dai primi due partiti. Le tre principali forze politiche raccolgono complessivamente il 61,4% delle intenzioni di voto rilevate, mentre le altre preferenze si distribuiscono tra le restanti liste.

Forza Italia davanti a Futuro Nazionale, AVS precede la Lega

Alle spalle dei primi tre partiti si colloca Forza Italia, che nella rilevazione raggiunge il 7,4%. Poco più indietro si trova Futuro Nazionale, accreditato del 6,8%, con una distanza di appena 0,6 punti percentuali. Segue Alleanza Verdi e Sinistra, che ottiene il 6,5%, mentre la Lega si attesta al 5,5%. La distanza tra AVS e Lega è dunque di un punto percentuale. Il sondaggio evidenzia così un gruppo di quattro formazioni politiche, da Forza Italia alla Lega, comprese tra il 5,5% e il 7,4%, con differenze relativamente contenute tra le rispettive percentuali.

Azione, Italia Viva, +Europa e Noi Moderati: le percentuali degli altri partiti

Tra le forze politiche con percentuali inferiori si trova Azione, che ottiene il 2,8%, seguita da Italia Viva al 2,5%. Più distanziata +Europa, che si attesta all’1,6%, mentre Noi Moderati raggiunge l’1%. Il sondaggio comprende infine la categoria “Altri”, che raccoglie complessivamente il 4,5% delle intenzioni di voto, senza specificare nel grafico la distribuzione tra le singole formazioni incluse.

Tutte le percentuali del sondaggio Termometro Politico

Questi i risultati completi della rilevazione sulle intenzioni di voto, effettuata il 4 e 5 novembre 2026:

Fratelli d’Italia: 28,1%

Partito Democratico: 20,7%

Movimento 5 Stelle: 12,6%

Forza Italia: 7,4%

Futuro Nazionale: 6,8%

Alleanza Verdi e Sinistra: 6,5%

Lega: 5,5%

Azione: 2,8%

Italia Viva: 2,5%

+Europa: 1,6%

Noi Moderati: 1,0%

Altri: 4,5%

Come è stato realizzato il sondaggio politico

La rilevazione di Termometro Politico è stata realizzata attraverso il metodo CAWI, che prevede la raccolta delle risposte mediante interviste online. Il campione comprende 2.400 interviste raccolte tra il 4 e il 5 novembre 2026. I risultati rappresentano una fotografia delle intenzioni di voto espresse nella rilevazione e non una previsione certa dei risultati delle prossime elezioni. Il grafico non riporta inoltre le variazioni rispetto ai sondaggi precedenti, per cui non è possibile stabilire, sulla base di questi soli dati, quali partiti siano cresciuti o diminuiti nelle ultime settimane.