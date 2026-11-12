Sondaggi politici, cresce il Movimento 5 Stelle e cala Fratelli d’Italia: balzo di Futuro Nazionale, arretra la Lega | DATI

Nuovi movimenti nelle intenzioni di voto degli italiani. La Supermedia Youtrend/AGI del 12 novembre 2026, elaborata attraverso una media ponderata dei principali sondaggi politici nazionali, evidenzia una crescita del Movimento 5 Stelle e di Futuro Nazionale, mentre Fratelli d’Italia e la Lega registrano una flessione rispetto alla precedente rilevazione del 29 ottobre. Il partito di Giorgia Meloni conserva il primo posto nella graduatoria nazionale, seguito dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Alle loro spalle si collocano Forza Italia, Futuro Nazionale, Alleanza Verdi e Sinistra e Lega, con variazioni differenti rispetto alla precedente Supermedia. La rilevazione offre un quadro aggiornato degli orientamenti elettorali sulla base dei sondaggi realizzati tra il 29 ottobre e l’11 novembre 2026, mettendo in evidenza i cambiamenti nei consensi attribuiti alle principali forze politiche.

Fratelli d’Italia resta primo partito, ma perde lo 0,4%. Il PD al 20,4%

Fratelli d’Italia si conferma la prima forza politica nazionale con il 27,5% delle intenzioni di voto. Rispetto alla Supermedia del 29 ottobre, il partito di Giorgia Meloni registra tuttavia una flessione di 0,4 punti percentuali, passando dal 27,9% al 27,5%. Al secondo posto rimane il Partito Democratico, accreditato del 20,4%. La distanza tra le prime due forze politiche si attesta quindi a 7,1 punti percentuali, con Fratelli d’Italia che mantiene il primato nonostante la diminuzione dei consensi. Il dato conferma la posizione delle due principali formazioni politiche italiane, mentre alle loro spalle emerge una crescita particolarmente significativa del Movimento 5 Stelle.

Movimento 5 Stelle in forte crescita: guadagna 1,1 punti e raggiunge il 13%

La variazione più consistente della nuova Supermedia riguarda il Movimento 5 Stelle, che sale al 13% delle intenzioni di voto, con un incremento di 1,1 punti percentuali rispetto al 29 ottobre. Si tratta del maggiore aumento tra tutti i partiti riportati nella grafica Youtrend/AGI. Il Movimento 5 Stelle passa infatti dall’11,9% al 13%, consolidando la terza posizione nella graduatoria nazionale. La formazione guidata da Giuseppe Conte si colloca così a 7,4 punti percentuali dal Partito Democratico e mantiene un vantaggio sulle altre forze politiche che seguono nella classifica. Il risultato del Movimento 5 Stelle rappresenta uno degli elementi principali della rilevazione, soprattutto per l’entità della variazione rispetto alla precedente Supermedia.

Forza Italia al 7,2%, Futuro Nazionale cresce al 6,6%

Alle spalle delle prime tre forze politiche si colloca Forza Italia, che raggiunge il 7,2% delle intenzioni di voto, registrando una diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Subito dopo compare Futuro Nazionale, accreditato del 6,6%, con una crescita di 0,5 punti percentuali. Il partito di Roberto Vannacci registra così il secondo incremento più consistente della Supermedia, dopo quello del Movimento 5 Stelle. La distanza tra Forza Italia e Futuro Nazionale è di appena 0,6 punti percentuali, con il primo partito al 7,2% e il secondo al 6,6%.

Alleanza Verdi e Sinistra stabile, la Lega perde tre decimi

Alleanza Verdi e Sinistra si attesta al 6,2% delle intenzioni di voto, mantenendo invariato il proprio risultato rispetto alla Supermedia del 29 ottobre. Un andamento differente riguarda la Lega, che scende al 5,8%, registrando una flessione di 0,3 punti percentuali. La formazione guidata da Matteo Salvini si colloca quindi alle spalle di Alleanza Verdi e Sinistra e Futuro Nazionale, con uno scarto di quattro decimi di punto rispetto ad AVS e di otto decimi rispetto a Futuro Nazionale. Il confronto tra le due rilevazioni evidenzia quindi una stabilità per Alleanza Verdi e Sinistra e una diminuzione dei consensi attribuiti alla Lega.

Azione al 3,1%, Italia Viva scende al 2,3%

Nella fascia centrale e inferiore della graduatoria, Azione raggiunge il 3,1% delle intenzioni di voto, con una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto alla precedente Supermedia. Italia Viva si colloca invece al 2,3%, perdendo 0,1 punti percentuali. La distanza tra le due formazioni è di 0,8 punti percentuali, con Azione che mantiene una percentuale superiore rispetto a quella attribuita a Italia Viva. Entrambi i partiti presentano dunque una variazione negativa, seppure di entità differente, nel confronto con i dati del 29 ottobre.

Sud chiama Nord di Cateno De Luca all’1%, lieve arretramento nella Supermedia

Tra le forze politiche considerate dalla rilevazione compare anche Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca, che si attesta all’1% delle intenzioni di voto. Il dato registra una diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto alla precedente Supermedia, quando il movimento era accreditato dell’1,1%. La rilevazione arriva mentre De Luca è impegnato nel percorso di organizzazione nazionale del progetto Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord, con l’obiettivo dichiarato di coinvolgere movimenti civici e amministratori locali. Nella graduatoria Youtrend/AGI, Sud chiama Nord si colloca appena dietro Noi Moderati, accreditato dell’1,1%, e davanti non compaiono ulteriori forze politiche con percentuali inferiori nella grafica diffusa.

Più Europa, Partito Liberaldemocratico e Noi Moderati: gli altri dati

La Supermedia prende in considerazione anche le altre formazioni politiche presenti nella parte inferiore della graduatoria. Più Europa raggiunge l’1,4% delle intenzioni di voto, registrando una diminuzione di 0,1 punti percentuali. Il Partito Liberaldemocratico si attesta all’1,2%, con una flessione della stessa entità, pari a un decimo di punto. Noi Moderati mantiene invece l’1,1%, senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione. Il quadro dei partiti minori evidenzia quindi una sostanziale stabilità per Noi Moderati e leggere diminuzioni per Più Europa, Partito Liberaldemocratico e Sud chiama Nord.

Come viene realizzata la Supermedia Youtrend/AGI del 12 novembre

La Supermedia Youtrend/AGI non è un singolo sondaggio, ma una media ponderata di diverse rilevazioni nazionali sulle intenzioni di voto. L’elaborazione del 12 novembre 2026 comprende sondaggi realizzati tra il 29 ottobre e l’11 novembre. La ponderazione tiene conto di tre elementi: la consistenza campionaria delle rilevazioni, la data di realizzazione e il metodo utilizzato per la raccolta dei dati. Gli istituti considerati sono EMG, con una rilevazione pubblicata il 5 novembre; Eumetra, il 5 novembre; Ipsos, il 31 ottobre; Ixè, l’11 novembre; Noto, il 5 novembre; Only Numbers, il 31 ottobre e il 6 novembre; Piepoli, il 6 novembre; SWG, il 2 e il 9 novembre; Tecnè, il 5 novembre; e Youtrend, l’11 novembre. Le variazioni riportate nella grafica si riferiscono al confronto con la precedente Supermedia del 29 ottobre 2026 e sono espresse in punti percentuali.