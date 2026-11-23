Il centrosinistra supera il centrodestra nelle intenzioni di voto rilevate dal nuovo sondaggio SWG per il Tg La7, diffuso lunedì 23 novembre 2026. La rilevazione fotografa uno scenario politico nel quale la coalizione di centrosinistra raggiunge il 45%, mentre il centrodestra si ferma al 43,4%. Una differenza di 1,6 punti percentuali che emerge dal confronto tra i due schieramenti. Tra i singoli partiti, Fratelli d’Italia mantiene la percentuale più alta con il 28,4%, nonostante una flessione rispetto alla precedente rilevazione. Il Partito Democratico si attesta al 20,5%, mentre il Movimento 5 Stelle sale al 12,8%, registrando uno degli incrementi più consistenti della settimana.

Sondaggi politici, centrosinistra al 45% e centrodestra al 43,4%

Il dato principale del sondaggio riguarda il confronto tra le due coalizioni. Il centrosinistra raggiunge il 45% delle intenzioni di voto, con una crescita di 0,1 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Il centrodestra registra invece il 43,4%, perdendo 0,2 punti percentuali. Il distacco tra le due coalizioni si attesta così a 1,6 punti percentuali. Rispetto alla precedente settimana, la distanza tra i due schieramenti aumenta di 0,3 punti, considerando le variazioni indicate da SWG. Si tratta di una fotografia degli orientamenti elettorali raccolti nel periodo dell’indagine, che non costituisce una previsione dei risultati di eventuali future elezioni.

Fratelli d’Italia primo partito, ma perde consensi. Forza Italia in calo, cresce la Lega

All’interno del centrodestra, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nazionale con il 28,4% delle intenzioni di voto. La formazione guidata da Giorgia Meloni registra tuttavia una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente. In diminuzione anche Forza Italia, che si attesta al 7%, con una variazione negativa di 0,1 punti. Andamento opposto per la Lega, che raggiunge il 5,9%, guadagnando 0,2 punti percentuali. Noi Moderati rimane stabile all’1,1%, mentre Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord si attesta all’1%, registrando una flessione di 0,1 punti. Il dato del movimento riconducibile a Cateno De Luca mostra dunque un leggero arretramento nelle intenzioni di voto nazionali rilevate da SWG.

Partito Democratico al 20,5%, il Movimento 5 Stelle sale al 12,8%

Nel centrosinistra, il Partito Democratico si conferma la principale forza politica della coalizione con il 20,5%, pur registrando una diminuzione di 0,2 punti percentuali. A crescere è invece il Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 12,8% e guadagna 0,3 punti rispetto alla settimana precedente. Si tratta dell’incremento più consistente tra i principali partiti riportati nella rilevazione. Il Movimento 5 Stelle si conferma così la terza forza politica nazionale per percentuale di consenso, alle spalle di Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Positivo anche il dato di Alleanza Verdi-Sinistra, che sale al 6,3%, con una crescita di 0,1 punti percentuali. In calo invece Italia Viva-Casa Riformista, che si attesta al 2,2%, perdendo 0,2 punti. +Europa rimane stabile all’1,3%, mentre le altre formazioni di centrosinistra raggiungono complessivamente l’1,9%, in crescita di 0,1 punti.

Futuro Nazionale cresce al 5,9%, Il Centro-Azione al 3,3%

Tra le altre formazioni politiche considerate dal sondaggio, Futuro Nazionale raggiunge il 5,9% delle intenzioni di voto, registrando un incremento di 0,1 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Il movimento si colloca così, nella fotografia di SWG, allo stesso livello percentuale della Lega. Cresce anche Il Centro-Azione, che sale al 3,3%, con un aumento di 0,2 punti percentuali. La categoria delle altre liste si attesta invece al 2,4%, registrando una diminuzione di 0,2 punti.

Sud chiama Nord all’1% nelle intenzioni di voto nazionali

Tra i dati della rilevazione figura anche quello relativo a Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord, il progetto politico legato a Cateno De Luca. Secondo SWG, la formazione raccoglie l’1% delle intenzioni di voto nazionali, con una flessione di 0,1 punti percentuali rispetto alla settimana precedente. Il risultato riguarda il consenso rilevato a livello nazionale e non rappresenta una misurazione specifica del peso elettorale del movimento in Sicilia o nelle singole realtà territoriali.

Sondaggi SWG, il 27% degli intervistati non esprime una preferenza

Un altro elemento significativo della rilevazione riguarda la quota di intervistati che non indica una scelta di voto. Secondo il sondaggio, il 27% non si esprime, un dato che evidenzia la presenza di una parte consistente dell’elettorato senza una preferenza dichiarata al momento dell’indagine. La percentuale costituisce un elemento importante nella lettura complessiva degli orientamenti politici, perché le intenzioni di voto fotografano le preferenze espresse dagli intervistati nel periodo considerato.