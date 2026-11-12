Sondaggi politici, centrodestra e centrosinistra divisi da appena lo 0,1%: FdI primo partito, cresce il PD. Sud chiama Nord all’1,6%

Un quadro politico caratterizzato da un equilibrio quasi perfetto tra centrodestra e centrosinistra, con appena un decimo di punto percentuale a separare i due schieramenti. È quanto emerge dal sondaggio Politicometro realizzato da Lab21 per Il Riformista, che analizza le intenzioni di voto degli italiani, i rapporti di forza tra i partiti e le variazioni dei consensi. Secondo i dati riportati nella rilevazione, il centrodestra raggiunge il 44%, mentre il centrosinistra si attesta al 43,9%. Un distacco estremamente contenuto, che restituisce l’immagine di due aree politiche sostanzialmente appaiate nelle intenzioni di voto.

Fratelli d’Italia primo partito al 28,1%, il PD sale al 20,3%

Nella classifica dei singoli partiti, Fratelli d’Italia occupa la prima posizione con il 28,1% delle intenzioni di voto, facendo registrare un incremento di 0,1 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente indicata nella grafica. Al secondo posto si colloca il Partito Democratico, che raggiunge il 20,3%, con una crescita di 0,2 punti. È proprio il PD a registrare l’incremento più consistente tra le principali forze politiche rappresentate nel sondaggio. Terza posizione per il Movimento 5 Stelle, accreditato del 13%, in aumento di 0,1 punti percentuali. Le prime tre forze politiche mantengono dunque una distanza significativa rispetto agli altri partiti, con Fratelli d’Italia davanti ai democratici e al Movimento 5 Stelle.

Futuro Nazionale e Forza Italia appaiati al 6,8%, Lega al 5,6%

Alle spalle dei tre principali partiti si registra un dato particolarmente interessante: Futuro Nazionale e Forza Italia risultano appaiati al 6,8% delle intenzioni di voto. Le due forze politiche presentano però andamenti differenti. Futuro Nazionale registra una flessione di 0,2 punti percentuali, mentre Forza Italia rimane stabile rispetto alla rilevazione precedente. Segue Alleanza Verdi e Sinistra, che si attesta al 5,8%, guadagnando 0,1 punti percentuali. La Lega raggiunge invece il 5,6%, senza variazioni rispetto al dato precedente. Il sondaggio evidenzia quindi una distanza di appena due decimi di punto tra Alleanza Verdi e Sinistra e Lega, mentre Forza Italia e Futuro Nazionale condividono la stessa percentuale di consenso.

Azione al 3,1%, Italia Viva al 2,4%: Sud chiama Nord all’1,6%

Scendendo nella graduatoria delle intenzioni di voto, Azione si colloca al 3,1%, mantenendo invariato il proprio consenso. Italia Viva raggiunge il 2,4%, registrando una diminuzione di 0,1 punti percentuali. Il sondaggio assegna inoltre a Sud chiama Nord – Sindaci d’Italia l’1,6% delle intenzioni di voto, un dato stabile rispetto alla rilevazione precedente. La formazione politica legata al progetto di Cateno De Luca compare dunque nella graduatoria nazionale delle forze politiche rilevate da Lab21, collocandosi davanti a Progetto Civico Italia, Più Europa, Partito Liberaldemocratico e Noi Moderati.

Gli altri partiti: Progetto Civico Italia all’1,2%, cresce Più Europa

Nella parte inferiore della classifica, Progetto Civico Italia registra l’1,2% delle intenzioni di voto, mantenendo invariata la propria percentuale. Stesso livello di consenso per Più Europa, anch’essa all’1,2%, ma con una crescita di 0,1 punti percentuali. Il Partito Liberaldemocratico si attesta all’1%, senza variazioni, mentre Noi Moderati raggiunge lo 0,9%, confermando il valore precedente. La categoria degli altri partiti raccoglie complessivamente il 2,2% delle intenzioni di voto, con una flessione di 0,3 punti percentuali.

Centrodestra al 44%, centrosinistra al 43,9%: il dato sulle coalizioni

Uno degli elementi principali della rilevazione riguarda il confronto tra le due maggiori aree politiche. Secondo il Politicometro, il centrodestra è stimato al 44%, mentre il centrosinistra raggiunge il 43,9%. La differenza è di appena 0,1 punti percentuali. Nella rappresentazione grafica delle coalizioni trovano inoltre spazio Futuro Nazionale al 6,8%, Azione al 3,1% e la categoria degli altri partiti al 2,2%.

Affluenza stimata al 58,3%: quasi tre elettori su dieci ancora indecisi

Accanto alle preferenze espresse per i partiti, il sondaggio fornisce anche indicazioni sulla partecipazione elettorale e sull’area dell’incertezza. La stima dell’affluenza si attesta al 58,3%, con una crescita di 0,2 punti percentuali. La quota degli indecisi tra coloro che andrebbero a votare raggiunge il 29,2%, in aumento di 0,1 punti percentuali. Coloro che dichiarano di voler votare scheda bianca o nulla rappresentano invece l’1,8%, anche in questo caso con un incremento di 0,1 punti. L’area dell’astensione dichiarata si colloca infine al 27,6%, in diminuzione di 0,2 punti percentuali. Questi indicatori, riferiti a categorie differenti, completano il quadro delle intenzioni di voto e mostrano il peso dell’incertezza e della partecipazione elettorale nella rilevazione.