Sondaggi politici, centrodestra e campo largo testa a testa: Fdi primo partito, il PD insegue e la sfida è apertissima | DATI

La politica italiana si trova davanti a uno scenario elettorale estremamente equilibrato. Il centrodestra mantiene un leggero vantaggio sul campo largo, ma tra i due schieramenti c’è appena un punto percentuale di differenza. È quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli il 2 novembre 2026, che fotografa le intenzioni di voto degli italiani e restituisce l’immagine di una competizione tra coalizioni tutt’altro che scontata. Secondo la rilevazione, la coalizione di centrodestra raggiunge il 44%, mentre il campo largo si attesta al 43%. Un distacco minimo, che evidenzia quanto il confronto politico tra maggioranza e opposizioni possa risultare competitivo nell’ipotesi di una sfida tra questi due schieramenti. All’interno delle coalizioni, tuttavia, emergono differenze importanti. Fratelli d’Italia si conferma nettamente il primo partito, mentre il Partito Democratico mantiene la seconda posizione. Il Movimento 5 Stelle rappresenta la terza forza politica nazionale, seguito da Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra e Lega.

Fratelli d’Italia primo partito, Meloni al 28%

Nel quadro delle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia si conferma il partito più votato, con una percentuale del 28%. La formazione politica guidata da Giorgia Meloni mantiene un vantaggio significativo su tutte le altre forze politiche, distanziando di otto punti percentuali il Partito Democratico. Il risultato di Fratelli d’Italia rappresenta la componente principale del consenso complessivo attribuito al centrodestra, che raggiunge il 44% anche grazie al contributo di Forza Italia, Lega e delle forze minori della coalizione. Il dato conferma la centralità del partito della presidente del Consiglio negli equilibri dell’area politica di maggioranza.

Partito Democratico al 20%, Movimento 5 Stelle al 13%: i numeri del campo largo

Nel campo delle opposizioni, il Partito Democratico è accreditato del 20%, confermandosi la seconda forza politica nazionale. Il partito guidato da Elly Schlein rappresenta il principale elemento del campo largo, ma la percentuale complessiva attribuita alla coalizione dipende anche dal contributo degli altri partiti. Il Movimento 5 Stelle raggiunge infatti il 13%, consolidando la propria posizione di terza forza politica nel quadro delle intenzioni di voto rilevate. Una quota significativa proviene inoltre da Alleanza Verdi e Sinistra, che si attesta al 6%, mentre Italia Viva è indicata al 2,5% e +Europa all’1,5%. La somma di queste cinque forze corrisponde al 43% attribuito al campo largo dal sondaggio Piepoli. Il dato evidenzia quanto, in una competizione tra coalizioni, il contributo delle formazioni più piccole possa incidere sul risultato complessivo, soprattutto quando la distanza tra gli schieramenti principali è così contenuta.

Forza Italia al 7,5%, Lega al 5,5%: gli equilibri nel centrodestra

Alle spalle di Fratelli d’Italia, il sondaggio registra il 7,5% per Forza Italia e il 5,5% per la Lega. Il partito fondato da Silvio Berlusconi si colloca quindi davanti alla formazione guidata da Matteo Salvini, con due punti percentuali di differenza. Per la Lega, il grafico segnala inoltre una variazione positiva di mezzo punto percentuale rispetto al confronto utilizzato nella rilevazione. Completano il quadro del centrodestra Noi Moderati, accreditato dell’1,5%, e un’altra formazione minore indicata nel grafico all’1,5%. La somma delle percentuali attribuite ai cinque partiti porta il centrodestra al 44% complessivo, confermandone la prima posizione nel confronto tra coalizioni.

Alleanza Verdi e Sinistra in calo, Lega in crescita

Tra gli elementi evidenziati graficamente dall’Istituto Piepoli figurano due variazioni di segno opposto. La Lega, accreditata del 5,5%, presenta un incremento di 0,5 punti percentuali, mentre Alleanza Verdi e Sinistra, al 6%, registra una flessione di 0,5 punti. Si tratta delle variazioni esplicitamente segnalate nel grafico diffuso con la rilevazione. Il confronto mette in evidenza un piccolo movimento positivo per la Lega e una diminuzione di pari entità per Alleanza Verdi e Sinistra, senza modificare l’ordine complessivo delle principali forze politiche. AVS rimane infatti davanti alla Lega, mentre Forza Italia conserva una posizione superiore a entrambe.

Azione al 3% e le forze fuori dalle due principali coalizioni

Il sondaggio riporta anche le intenzioni di voto di altre formazioni politiche, non comprese nei totali del centrodestra e del campo largo rappresentati nella parte superiore del grafico. Tra queste figura Azione, accreditata del 3%. Nella rilevazione compaiono inoltre ulteriori liste e raggruppamenti con percentuali dell’1,5%, del 6,5% e del 2%, rappresentati separatamente dalle due coalizioni principali. Il loro peso complessivo evidenzia che il consenso elettorale non si esaurisce nelle due aggregazioni contrapposte considerate dal sondaggio. Questo aspetto è importante nell’interpretazione dei dati: la vicinanza tra centrodestra e campo largo riguarda specifiche combinazioni di partiti e non esclude che, in un’eventuale competizione elettorale, ulteriori scelte di alleanza possano modificare i rapporti di forza.

Indecisi e astensione al 29%: il dato da non sottovalutare

Un altro elemento significativo della rilevazione riguarda la quota di cittadini che non esprime una scelta di voto. Il sondaggio indica infatti un 29% di indecisi e orientati all’astensione. La percentuale riportata nella nota metodologica comprende entrambe le categorie, senza distinguere nel grafico quale sia il peso specifico degli indecisi rispetto a quello di chi non intende partecipare al voto. È un dato da considerare nella lettura complessiva delle intenzioni di voto, perché le percentuali attribuite ai partiti riguardano la base di coloro che esprimono una preferenza. Il comportamento futuro degli elettori ancora indecisi e degli eventuali astenuti rappresenta una variabile che un singolo sondaggio non può determinare.

Come è stato realizzato il sondaggio dell’Istituto Piepoli

La rilevazione è stata realizzata dall’Istituto Piepoli il 2 novembre 2026, attraverso una metodologia mista CATI, CAMI e CAWI. Secondo la nota metodologica riportata nel grafico, il sondaggio è stato condotto su un campione di 500 individui maggiorenni residenti in Italia, stratificato per genere, età, area geografica e ampiezza dei centri abitati. La stessa nota specifica che il 29% degli intervistati rientra nella componente degli indecisi e degli astenuti. Il riferimento al campione è essenziale per interpretare correttamente risultati e differenze: il sondaggio è una stima del consenso elettorale e non una misurazione esatta delle preferenze di tutti gli italiani.