Il centrodestra mantiene un vantaggio sul centrosinistra nelle intenzioni di voto degli italiani, mentre Fratelli d’Italia si conferma la prima forza politica nazionale. È quanto emerge dal nuovo sondaggio EMG Different, diffuso dal Tg3, che fotografa gli orientamenti elettorali attraverso due differenti scenari di coalizione. La rilevazione, effettuata il 16 e 17 novembre 2026, presenta un quadro politico nel quale gli equilibri tra le principali alleanze dipendono anche dalla presenza di alcune formazioni politiche, mentre la stima dell’affluenza registra una diminuzione rispetto alla precedente rilevazione.

Sondaggi politici, centrodestra al 44,2% senza il Partito Liberal Democratico

Nel primo scenario elaborato da EMG Different, il centrodestra senza il Partito Liberal Democratico raggiunge il 44,2%, registrando un incremento di 0,1 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. All’interno della coalizione, Fratelli d’Italia si conferma nettamente il primo partito con il 26,2% delle intenzioni di voto. Seguono Forza Italia al 7,4% e la Lega al 7,1%, mentre Noi Moderati si attesta all’1,7%. Tra le formazioni più piccole figurano anche Sud Chiama Nord – Sindaci d’Italia, accreditato dell’1,1%, e l’UDC, che raggiunge lo 0,7%. La somma delle forze politiche considerate nel primo scenario porta dunque il centrodestra al 44,2%, con un leggero incremento rispetto alla precedente settimana.

Centrodestra al 45,7% con il Partito Liberal Democratico

Il secondo scenario ipotizzato dal sondaggio comprende anche il Partito Liberal Democratico, accreditato dell’1,5%. In questa configurazione, il centrodestra raggiunge il 45,7% delle intenzioni di voto, pur registrando una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. La differenza tra i due scenari è quindi di 1,5 punti percentuali, corrispondente al consenso attribuito al Partito Liberal Democratico. Il sondaggio distingue le due ipotesi, consentendo di valutare il peso delle differenti composizioni della coalizione.

Centrosinistra al 43,3%: Partito Democratico al 20,6% e Movimento 5 Stelle al 12%

Per quanto riguarda il centrosinistra, la rilevazione EMG Different indica un consenso complessivo del 43,3%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto alla precedente settimana. Il Partito Democratico è la principale forza politica della coalizione e si attesta al 20,6%, collocandosi al secondo posto nella classifica nazionale dei singoli partiti, alle spalle di Fratelli d’Italia. Il Movimento 5 Stelle raccoglie invece il 12,0% delle intenzioni di voto, risultando la terza forza politica nazionale tra quelle indicate dal sondaggio. Alleanza Verdi-Sinistra Italiana raggiunge il 5,5%, mentre Italia Viva si attesta al 2,8%. Completano la coalizione +Europa con l’1,3% e gli altri partiti di centrosinistra con l’1,1%. Il totale delle forze considerate porta il centrosinistra al 43,3%, una percentuale inferiore a entrambi gli scenari di centrodestra riportati nella rilevazione.

Centrodestra e centrosinistra, il confronto tra le coalizioni

Il confronto tra le principali aree politiche evidenzia una distanza contenuta, ma differente a seconda della composizione del centrodestra. Nello scenario senza il Partito Liberal Democratico, il centrodestra al 44,2% supera il centrosinistra al 43,3% di 0,9 punti percentuali. Se invece viene considerato anche il Partito Liberal Democratico, il centrodestra raggiunge il 45,7% e il distacco dal centrosinistra sale a 2,4 punti percentuali. Le variazioni rispetto alla precedente rilevazione mostrano un centrodestra in lieve crescita nel primo scenario e in flessione nel secondo, mentre il centrosinistra perde 0,3 punti percentuali. Si tratta di intenzioni di voto rilevate attraverso un sondaggio e non di risultati elettorali effettivi.

Futuro Nazionale al 5,2%, Il Centro e Ora! al 3,5%

Al di fuori delle due principali coalizioni, il sondaggio EMG Different rileva anche le intenzioni di voto per altre formazioni politiche. Futuro Nazionale si attesta al 5,2%, registrando un incremento di 0,1 punti percentuali rispetto alla precedente settimana. Il totale dell’area di centro raggiunge invece il 3,5%, anch’esso in crescita di 0,1 punti. All’interno di quest’area, Il Centro raccoglie il 3,0%, mentre Ora! si attesta allo 0,5%. La categoria denominata “Altra lista” raggiunge infine il 2,3%, con un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione.

Affluenza alle elezioni politiche, la stima scende al 62%

Un altro dato significativo riguarda la partecipazione elettorale. Secondo il sondaggio EMG Different, nell’ipotesi di un ritorno alle urne per l’elezione del Parlamento italiano, l’affluenza stimata è pari al 62%. Il dato registra una diminuzione di un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione. Nel grafico viene riportato anche il confronto con le elezioni politiche del 2022, quando l’affluenza era stata del 64%, secondo il valore arrotondato indicato dalla rilevazione. La stima attuale risulta dunque inferiore di due punti percentuali rispetto al dato riportato per le precedenti elezioni politiche.