Sondaggi politici, Cateno De Luca sorprende tutti: Sud chiama Nord primo in Italia per potenziale di crescita insieme al PD | DATI

Un nuovo dato demoscopico porta Cateno De Luca e Sud chiama Nord al centro del dibattito politico nazionale. Nella grafica diffusa con i loghi di LAB21 e IDV, dedicata alle “espansioni di voto” e ai partiti con il maggiore potenziale di crescita, la lista “Sindaci d’Italia – Sud Chiama Nord” occupa la prima posizione, a pari merito con il Partito Democratico, con un differenziale di espansione pari a +6,3. Il risultato è particolarmente significativo per il movimento fondato dal leader siciliano perché lo colloca, secondo l’indicatore rappresentato nella grafica, davanti a formazioni politiche nazionali consolidate come Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia. È necessario, tuttavia, distinguere il significato di questo dato dalle tradizionali intenzioni di voto. Il differenziale di espansione è presentato come un indicatore del potenziale di crescita elettorale, non come la percentuale di cittadini che voterebbero oggi per un determinato partito. Il +6,3 attribuito a Sud chiama Nord non significa, quindi, che il movimento abbia già guadagnato 6,3 punti percentuali di consenso.

Sud chiama Nord davanti a Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 Stelle nel potenziale di crescita

La graduatoria presentata da LAB21-IDV vede al vertice due forze politiche molto diverse per storia, dimensioni e organizzazione: il Partito Democratico e Sindaci d’Italia – Sud Chiama Nord, entrambe con un differenziale di +6,3. Segue Fratelli d’Italia, con un valore di +5,4, mentre Azione – Il Centro registra +5,2. La graduatoria prosegue con Futuro Nazionale a +4,4, il Movimento 5 Stelle a +4,2 e Progetto Civico a +4,1. Più indietro si collocano Lega Italia Federale, con un differenziale di +3,8, Alleanza Verdi Sinistra a +3,4 e Forza Italia a +3,3. Completano la graduatoria il Partito Liberale Democratico con +2,9, Italia Viva e +Europa, entrambe a +2,8, e Noi Moderati a +2,1.

Cateno De Luca, il progetto Sindaci d’Italia e la ricerca di uno spazio politico nazionale

La rilevazione arriva in una fase particolarmente importante per Cateno De Luca, impegnato a trasformare Sud chiama Nord da movimento fortemente radicato in Sicilia a progetto politico di dimensione nazionale. L’intesa con Sindaci d’Italia, la rete che riunisce amministratori locali e rappresentanti di realtà civiche, rappresenta uno degli elementi centrali di questa strategia. L’obiettivo dichiarato è costruire una formazione politica capace di portare nelle istituzioni nazionali le esperienze amministrative dei territori, attraverso il coinvolgimento di sindaci, amministratori, movimenti autonomisti e realtà civiche. Il progetto è stato protagonista della convention romana di fine ottobre, durante la quale De Luca ha illustrato la volontà di dare vita a una forza politica nazionale e ha consolidato il rapporto con il centrodestra guidato da Giorgia Meloni.

Dal 7,9% di bacino potenziale al differenziale +6,3: cosa dicono i sondaggi su Sud chiama Nord

Il grafico sulle espansioni di voto si inserisce in una fase nella quale altre rilevazioni hanno già acceso l’attenzione sulle prospettive nazionali del movimento. Il 6 novembre 2026, un sondaggio realizzato da LAB21 per il quotidiano Il Riformista ha attribuito alla lista “Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord” un bacino elettorale potenziale del 7,9%. La rilevazione chiedeva agli intervistati se avrebbero preso in considerazione la possibilità di votare la lista alle elezioni politiche del 2027. Nel dettaglio, l’1,6% aveva risposto “sicuramente sì”, mentre il 6,3% aveva indicato “probabilmente sì”. Il 33,6% aveva risposto “probabilmente no”, il 14,8% “sicuramente no”, mentre il 43,7% dichiarava di non avere ancora un’opinione.

La somma delle risposte favorevoli, certe e probabili, produceva dunque il valore del 7,9%, indicato come bacino potenziale. Un altro dato della stessa indagine riguardava il ruolo degli amministratori locali: l’80,5% degli intervistati riteneva utile la presenza in Parlamento di una forza politica capace di rappresentare direttamente i sindaci e le comunità territoriali. Queste rilevazioni descrivono due aspetti differenti: da un lato la disponibilità dichiarata da una parte degli intervistati a considerare la lista, dall’altro l’interesse verso un modello di rappresentanza politica costruito intorno agli amministratori locali. Il valore di +6,3 della grafica sulle espansioni e quello del 7,9% relativo al bacino potenziale non devono quindi essere trattati automaticamente come grandezze equivalenti. Senza la nota metodologica completa della nuova grafica non è possibile stabilire con certezza quale relazione esista tra i due indicatori.

Da Messina e dalla Sicilia alla politica nazionale: la strategia di Sud chiama Nord

La crescita organizzativa nazionale rappresenta una delle principali sfide del movimento guidato da Cateno De Luca. Sud chiama Nord ha costruito una parte importante della propria identità politica attraverso l’esperienza amministrativa siciliana, con particolare riferimento al territorio messinese. La nuova fase punta invece a estendere il progetto oltre i confini regionali, coinvolgendo amministratori e movimenti civici presenti in altre aree d’Italia. Il collegamento con la rete Sindaci d’Italia risponde proprio a questa impostazione, basata sull’idea di valorizzare il ruolo degli enti locali all’interno delle istituzioni nazionali. La convention romana di ottobre ha rappresentato un passaggio pubblico di questa strategia, con la partecipazione di esponenti di Fratelli d’Italia e il consolidamento dell’intesa politica con il centrodestra. Resta aperta la questione della capacità organizzativa nei territori nei quali Sud chiama Nord non dispone ancora di una presenza paragonabile a quella sviluppata in Sicilia. Il radicamento locale, la costruzione delle liste, la riconoscibilità dei candidati e la continuità dell’attività politica rappresentano infatti elementi distinti dall’interesse potenziale rilevato dai sondaggi. È su questi aspetti che potrà essere valutata concretamente l’evoluzione del progetto nazionale.