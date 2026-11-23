Due presidenti di Regione, due risultati molto diversi. Il nuovo sondaggio sui Governatori italiani, realizzato da Lab21 e pubblicato da Affaritaliani, evidenzia una distanza significativa tra il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e quello della Regione Siciliana, Renato Schifani. Secondo la rilevazione numero 323, datata 22 novembre 2026, Occhiuto registra un consenso del 57,1%, in crescita rispetto al mese precedente, mentre Schifani si ferma al 49,1%, perdendo terreno rispetto alla rilevazione di ottobre. Una differenza di 8 punti percentuali che emerge dalla classifica nazionale e che mette in evidenza andamenti opposti per i due presidenti delle regioni dello Stretto.

Sondaggi Governatori, Roberto Occhiuto cresce in Calabria: consenso al 57,1%

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si colloca al decimo posto nella classifica nazionale dei Governatori, con un risultato del 57,1%. Il dato rappresenta un incremento di 0,2 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione di ottobre, quando il presidente calabrese si attestava al 56,9%. La variazione positiva consente a Occhiuto di migliorare il proprio dato nel confronto mensile, confermandosi sopra la soglia del 57% nella rilevazione di novembre. Nella graduatoria, il presidente calabrese si trova immediatamente alle spalle di Michele de Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna, che registra il 58,9%.

Renato Schifani ultimo nella classifica nazionale: in Sicilia consenso al 49,1%

Situazione differente per il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che nella rilevazione di novembre registra il 49,1%. Il dato è in diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto al mese di ottobre, quando il consenso rilevato era pari al 49,4%. Schifani occupa così l’ultima posizione nella classifica dei 19 Governatori riportati dal sondaggio, risultando anche l’unico presidente della graduatoria con una percentuale inferiore al 50%. Immediatamente davanti al presidente siciliano si trova il Governatore della Toscana, Eugenio Giani, con il 51,9%, in crescita di 0,2 punti percentuali. La distanza tra Schifani e Giani è di 2,8 punti percentuali, mentre quella rispetto al presidente calabrese Occhiuto raggiunge gli 8 punti.

Classifica Governatori, Decaro primo davanti a Stefani e Fontana

Al vertice della classifica nazionale pubblicata da Lab21 si colloca il presidente della Puglia, Antonio Decaro, con il 62,8%, in crescita di 0,2 punti percentuali. Seconda posizione per il presidente del Veneto, Alberto Stefani, stabile al 62,4%, seguito dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che raggiunge il 61,7%, guadagnando 0,1 punti. Seguono Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, con il 61,5%, e Roberto Fico, presidente della Campania, con il 60,7%. Al sesto posto si trova Francesco Rocca, presidente del Lazio, con il 60,5%, seguito da Alberto Cirio, presidente del Piemonte, stabile al 60,4%. La graduatoria prosegue con Marco Bucci, presidente della Liguria, al 60%, e Michele de Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna, al 58,9%, prima del decimo posto occupato da Occhiuto.