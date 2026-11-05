Solitudine giovanile, Erasmus+ porta a Milazzo il progetto europeo “You’ll never walk alone”

Per quattro giorni Furnari è diventata la casa di “You’ll never walk alone”, un’iniziativa targata Erasmus+ volta ad affrontare il tema della solitudine giovanile e il senso di appartenenza dei gruppi e delle comunità. L’evento, organizzato dall’associazione messinese The Cave e approvato dall’Agenzia Italiana per la Gioventù e finanziata dall’Unione Europea, si è svolto dal 28 ottobre al 4 novembre al Tindari Village Camping di Furnari, con l’evento di punta organizzato sul Lungomare Garibaldi di Milazzo insieme all’Amministrazione del comune mamertino.

L’iniziativa, il cui titolo richiama il coro dei tifosi del club calcistico inglese del Liverpool, ha coinvolto 35 giovani provenienti da Polonia, Bulgaria, Romania, Croazia e Italia, 7 per ogni nazionalità, a titolo gratuito. Così i promotori hanno spiegato i motivi dell’iniziativa: “nei contesti giovanili, alcuni ragazzi partecipano alle attività ma restano ai margini delle conversazioni e delle decisioni: temono il giudizio sulle proprie parole, sull’accento o sulle emozioni e faticano a trovare spazio in dinamiche troppo rapide, competitive, segnate dall’ironia o dominate da gruppi chiusi. Abbiamo affrontato questa ‘esclusione silenziosa’ perché limita motivazione, apprendimento e accesso alle opportunità, alimentando la rinuncia a partecipare alla vita sociale e civica“.

“Per questo motivo abbiamo svolto una serie di sessioni che hanno permesso ai partecipanti di sviluppare le competenze relazionali che sostengono il benessere personale: ascolto, empatia, comunicazione, collaborazione, capacità di esprimere bisogni, chiedere aiuto e gestire i conflitti – proseguono i volontari di The Cave. – Attività esperienziali e simulazioni hanno permesso di riconoscere le regole implicite che producono esclusione e di esercitare comportamenti alternativi: invitare qualcuno a intervenire, verificarne il livello di agio, offrire diverse possibilità di partecipazione e rispondere con un linguaggio rispettoso. Abbiamo inoltre approfondito la comprensione della solitudine e del suo rapporto con il benessere mentale, mettendo in dialogo esperienze provenienti da diverse realtà europee“.

Martedì 3 novembre i partecipanti allo youth exchange Erasmus+ hanno performato un flash mob sul Lungomare Garibaldi di Milazzo e organizzato dei laboratori partecipativi coinvolgendo la comunità locale. All’evento hanno preso parte anche il sindaco di Milazzo Pippo Midili e l’assessore alla Pubblica Istruzione Stefania Scolaro, nonché una delegazione di scuole secondarie di secondo grado coinvolte nell’iniziativa su invito del Comune.

I volontari dell’associazione The Cave hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento: “i partecipanti si sono potuti sentire parte di un gruppo interculturale nel quale contribuire secondo le proprie possibilità, con una minore pressione a mostrarsi sempre sicuri o socialmente disinvolti. Essere ascoltati e riconosciuti ha rafforzato la fiducia nelle proprie capacità e mostrato che un’esperienza internazionale può essere accessibile e attenta alle esigenze individuali. Un grazie all’Amministrazione comunale di Milazzo e all’assessore Stefania Scolaro per l’apertura e la disponibilità mostrata, permettendoci di organizzare un evento pubblico di sensibilizzazione che siamo sicuri ha lasciato un messaggio importante alla comunità locale e studentesca della città”.