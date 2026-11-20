Un pomeriggio dedicato al benessere personale, alla sostenibilità ambientale e alla solidarietà, con un obiettivo concreto: sostenere le persone che affrontano un percorso di cura oncologica. Domenica 22 novembre il Circolo Arci Samarcanda ospiterà un’iniziativa aperta a soci e simpatizzanti, pensata per promuovere stili di vita più consapevoli e scelte di consumo responsabili, attraverso tre attività che mettono in relazione la cura di sé, la valorizzazione della persona e l’attenzione verso gli altri. L’aspetto centrale dell’appuntamento sarà la sua finalità benefica: l’intero ricavato della giornata verrà destinato al progetto di Asso Style Image “Io Nonostante Tutto – Oncologia e Consulenza”, che porta gratuitamente nei reparti oncologici italiani un servizio di consulenza d’immagine e valorizzazione personale. L’iniziativa si propone di offrire ai pazienti un sostegno pratico, relazionale ed emotivo durante il percorso terapeutico, aiutandoli a recuperare fiducia in sé stessi e a preservare la propria identità anche nei momenti più delicati della malattia.

Dal Sahaja Yoga al laboratorio sui colori: le attività in programma

Il programma del pomeriggio prevede tre momenti distinti, tutti aperti alla partecipazione. Il primo sarà dedicato alla meditazione Sahaja Yoga, pratica orientata all’ascolto interiore, alla riduzione dello stress e alla ricerca dell’equilibrio personale. A condurre l’attività sarà la socia Maria Trombetta, che da anni cura all’interno del Circolo Samarcanda uno spazio dedicato alla conoscenza di questa disciplina, accessibile a tutti e basata sulla meditazione spontanea e sull’armonizzazione energetica. A seguire, la socia Alessandra Di Traglia guiderà un laboratorio sull’uso consapevole dei colori, proponendo un percorso di esplorazione cromatica per comprendere come scegliere e abbinare le tonalità in sintonia con la propria identità e il proprio stato d’animo. L’attività sarà anche un’occasione per riflettere sul rapporto tra immagine personale e abitudini di consumo, imparando a valorizzarsi attraverso acquisti più mirati e destinati a durare nel tempo. Due esperienze differenti, accomunate dall’intenzione di favorire una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie scelte quotidiane.

Swap Party contro il fast fashion: scambiare abiti per ridurre gli sprechi

Il terzo appuntamento sarà uno Swap Party, dedicato allo scambio di abiti e accessori usati in buono stato. Un’iniziativa che intende contrastare la diffusione del fast fashion e la cultura dell’usa e getta, incoraggiando il riutilizzo dei capi d’abbigliamento e il prolungamento del loro ciclo di vita. I partecipanti potranno così contribuire a ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale associato ai consumi, sperimentando un’alternativa all’acquisto di nuovi prodotti. Lo scambio diventa anche uno strumento di condivisione, attraverso il quale oggetti ancora utilizzabili possono trovare una nuova destinazione anziché essere eliminati. La proposta si inserisce nel percorso di sensibilizzazione sui consumi responsabili che caratterizza l’intera giornata, collegando la sostenibilità ambientale alla dimensione sociale e comunitaria. Il recupero e la circolazione degli abiti assumono infatti un significato ulteriore grazie alla destinazione solidale dell’evento, che trasforma un gesto quotidiano in un’opportunità di sostegno alle persone più fragili.

Il ricavato al progetto “Io Nonostante Tutto” per sostenere i pazienti oncologici

La finalità benefica rappresenta il punto di incontro delle diverse attività organizzate dal Circolo Arci Samarcanda. Le risorse raccolte saranno interamente devolute a Asso Style Image per sostenere “Io Nonostante Tutto – Oncologia e Consulenza”, un progetto che mette la consulenza d’immagine al servizio delle persone impegnate ad affrontare una malattia oncologica. Attraverso interventi gratuiti nei reparti ospedalieri italiani, l’iniziativa punta ad accompagnare i pazienti anche nella dimensione personale ed emotiva della cura, offrendo strumenti di valorizzazione della propria immagine e occasioni di relazione e ascolto. L’appuntamento di domenica 22 novembre vuole dunque unire il benessere individuale a quello collettivo, dimostrando come l’attenzione all’ambiente, la cura della persona e l’impegno solidale possano trovare spazio in un’unica esperienza di partecipazione.