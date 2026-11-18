Divieto assoluto di utilizzare i social network per i giovanissimi fino a 13 anni, Divieto ‘temperato’ per i ragazzi tra i 13 e i 16 anni, che non potranno possedere un account autonomo ma potranno gestirne uno legato a quello dei genitori, mentre chi ha compiuto i 16 anni avrà piena libertà di aderire ad una piattaforma social: la norma, messa a punto con il contributo decisivo di Palazzo Chigi, sarà presentata nelle prossime ore da tutti i capogruppo di maggioranza come emendamento al decreto sicurezza; un emendamento che sarà aperto, si apprende, a contributi e modifiche.

Al tema però non sono mai state indifferenti nemmeno le opposizioni. Si potrà infatti adottare questo Divieto perché l’Italia ha notificato il disegno di legge bipartisan Mennuni (FdI)-Madia (Iv), presentato al Senato e supportato da esponenti di maggioranza alla Commissione Europea, e questo ha consentito di negoziare con Bruxelles e avere il via libera al testo, consentendo di non dover incorrere al Divieto della Commissione come accaduto con l’Austria. Tuttavia appare critica Marinanna Madia, autrice appunto del testo di legge bipartisan con la senatrice Lavinia Mennuni.

“Stabilire un’età minima per accedere ai social network è una misura giusta – osserva – infatti avevamo un testo di legge pronto da mesi e già notificato a Bruxelles da molto tempo, che il governo ha di fatto osteggiato e fermato in Parlamento. Se oggi la presidente Meloni decide che invece questa misura è urgente, va bene così, sarebbe stato molto meglio non doverlo inserire in un decreto sicurezza ma, evidentemente, questo governo è capace di andare avanti solo con questi sistemi improvvisati“. Esulta il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che da tempo chiede una stretta, forte anche di quanto gli studi internazionali vanno attestando: il cellulare influisce in maniera negativa sull’apprendimento, causando problemi di attenzione, concentrazione, memoria e difficoltà nello studio.

“Inutile dire che questo emendamento potrebbe costituire una svolta decisiva per i genitori afflitti dalla dipendenza digitale dei loro figli e per i minori verso i quali le grandi piattaforme social hanno adottato algoritmi devastanti per la loro psiche, per la salute psicofisica e per ignobili finalità commerciali“, ragiona il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli (FdI), da sempre sensibile al tema. Soddisfazione viene espressa da Barbara Berlusconi, da tempo impegnata con la sua fondazione in una campagna di sensibilizzazione sulle dipendenze da social. “Esprimo il mio pieno sostegno all’iniziativa legislativa, fortemente voluta dall’esecutivo, volta a regolamentare l’accesso dei minori ai social network“, afferma.

Un plauso arriva anche dagli psicologi di Aupi, Associazione unitaria psicologi italiani: “evidenze scientifiche – sottolineano – ci indicano quanto sia importante proteggere i bambini e gli adolescenti dai rischi connessi a un utilizzo precoce e non regolato delle piattaforme digitali“. La senatrice M5S Barbara Floridia si dice invece dispiaciuta “che si siano persi anni, durante i quali diversi Paesi in Europa e nel mondo hanno fatto passi in questo senso mentre l’Italia è rimasta incomprensibilmente ferma. Così come ci dispiace che si decida di procedere all’interno di un decreto di cui contestiamo l’impianto“. La stretta italiana segue l’Eu kids Act, un nuovo pacchetto di norme comunitarie varato lo scorso settembre dalla Commissione per proteggere adolescenti e bambini dai disagi emotivi, sociali e psicologici dell’esposizione ai social media. Ma in tutto il mondo, dall’Australia, alla Francia, all’Inghilterra, i governi stanno intervenendo per limitare uso e abuso dei social da parte dei minori.