Il Governo prepara una stretta sull’utilizzo dei social network da parte dei minori. Il centrodestra è pronto a presentare alla Camera un emendamento al decreto Sicurezza che prevede il divieto assoluto di accesso ai social per i bambini sotto i 13 anni. L’annuncio ufficiale della maggioranza è atteso per domani, mercoledì 18 novembre. La proposta riprende il disegno di legge elaborato dal senatore Lavinia Mennuni di Fratelli d’Italia e dal parlamentare Marianna Madia di Italia Viva, un testo già notificato alla Commissione europea e frutto di un lavoro parlamentare trasversale.

Social vietati agli under 13, Mennuni: “finalmente una legge concreta”

Il senatore Mennuni, intervenendo all’Adnkronos, ha espresso soddisfazione per l’accelerazione del provvedimento. Dopo “mesi di lavori, discussioni, audizioni”, ha dichiarato, “finalmente il Parlamento italiano approverà una norma che prevede una regolamentazione per l’accesso dei minori ai social network”.

L’esponente di Fratelli d’Italia si è detta “fiera che questo lavoro per il disegno di legge Mennuni-Madia, firmato insieme ai componenti della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza e a tutti i gruppi parlamentari si tramuti velocemente in una legge concreta”.

Il confronto con Bruxelles e la tutela dei minori

La parlamentare ha inoltre rivendicato la scelta di aver notificato preventivamente il testo alla Commissione europea, criticando le limitazioni poste da Bruxelles alla possibilità degli Stati membri di intervenire autonomamente sulla materia.

“A seguito dello stop di Bruxelles a legiferare in materia, a parer mio sbagliato e limitante della sovranità nazionale degli stati membri, se già ormai più di un anno fa non avessimo proceduto alla notifica del nostro testo, oggi non sarebbe stato possibile apportare questo emendamento e non sarebbe stato possibile quindi proteggere in anticipo migliaia e migliaia di giovanissimi. Non posso, ancora una volta non esprimere tutta la mia soddisfazione. Evidentemente ci avevamo visto giusto e i minori, nella dimensione digitale, vanno tutelati”, ha spiegato Mennuni.