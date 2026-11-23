“Quanto accaduto sabato al Centro Federale di Crotone, in occasione della prima giornata del Campionato di Pallanuoto Maschile di Serie B, tra Smile Cosenza Pallanuoto e Bellator Frusino, ha davvero dell’incredibile. La partita, regolarmente programmata per le ore 17, è iniziata soltanto intorno alle 20, con ben tre ore di ritardo. A quanto pare, la giuria non era nemmeno a conoscenza che in quella giornata fosse in programma l’incontro”. È quanto denunciano, attraverso una nota congiunta, undici società sportive: Penta Vibo, Kroton Nuoto, Calabria Swim Race, Sport4life, Gruppo Atletico Sportivo, Catanzaro Nuoto, Anzianotti Nuoto, Kairos Management, Kairos Nuoto Lamezia, Italica Sport RC e Pianeta Sport RC.

Un episodio che, secondo le società firmatarie, solleva seri interrogativi sulla gestione e sull’organizzazione dell’attività federale in Calabria. “Non si tratta – prosegue la nota – di un semplice ritardo o di un inconveniente di poco conto, ma di una situazione che ha penalizzato le società coinvolte, gli atleti, i dirigenti e quanti, con sacrificio e impegno, sostengono costi, affrontano trasferte e programmano la propria attività per partecipare regolarmente a un campionato nazionale. È inaccettabile – sottolineano sempre le società firmatarie della nota – che una competizione ufficiale possa subire un ritardo di tre ore a causa di una disorganizzazione che poteva e doveva essere evitata. Le società, gli atleti, i dirigenti e le famiglie meritano rispetto. La pallanuoto calabrese ha bisogno di organizzazione, professionalità e programmazione, non di improvvisazione”.

Le società si chiedono anche come il Centro Federale dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo regionale, non diventare il teatro di episodi che rischiano di comprometterne la credibilità. “Non possiamo essere noi a pagare le conseguenze di responsabilità organizzative che non dipendono dalle società”. Da qui la richiesta agli organismi competenti di fare piena chiarezza sull’accaduto e di adottare le misure necessarie affinché situazioni simili non si ripetano, con una considerazione finale: “se lo sport si fonda sul rispetto delle regole, questo principio deve valere innanzitutto per chi è chiamato a garantirne il corretto svolgimento. La pallanuoto calabrese merita serietà, rispetto e una gestione all’altezza dell’impegno profuso ogni giorno dalle società e dai suoi atleti”.