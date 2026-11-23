Si è svolta sabato 21 novembre, sulla scogliera del Talete a Siracusa, una nuova giornata di pulizia della costa a tutela del mare organizzata dall’attivista siracusano Sebastian Colnaghi nell’ambito della Green Challenge, il progetto di sensibilizzazione ambientale da lui ideato. Una quindicina di volontari ha raccolto circa venti sacchi di rifiuti tra bottiglie di plastica, lattine e bottiglie di vetro abbandonate tra gli scogli, rimuovendo materiali che rischiavano di essere trascinati nuovamente in mare.

“Quello che stiamo costruendo è bellissimo – dichiara Sebastian Colnaghi –. Sensibilizziamo le persone, restituiamo decoro alla città e alle nostre coste e cerchiamo di far nascere una nuova consapevolezza. Ma dobbiamo essere onesti. Non basta raccogliere sacchi di rifiuti per cambiare le cose. Il problema è molto più grande e richiede un impegno collettivo, costante e diffuso. Dobbiamo crescere, coinvolgere sempre più persone e portare questo messaggio oltre i confini di Siracusa”.

Con questo obiettivo il movimento Green Challenge sta ampliando il proprio raggio d’azione. Di recente è stato avviato anche un gruppo dedicato alla città di Catania per coinvolgere nuovi volontari e organizzare iniziative di pulizia lungo i litorali della provincia e, progressivamente, in altre città siciliane.

La Green Challenge proseguirà con nuove giornate ecologiche aperte a cittadini, studenti e volontari, con l’obiettivo di estendere la rete di partecipazione e promuovere una cultura concreta della tutela ambientale, del mare e della biodiversità.

Per partecipare alle prossime iniziative è possibile entrare nel gruppo pubblico WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/It8bKupl2qg34UPw1oWWij?s=cl&p=i&iam=2.