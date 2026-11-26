Un terminal crocieristico moderno e sostenibile, ma anche un grande parco urbano con giardini mediterranei, terrazze panoramiche, percorsi ciclopedonali e una piazza affacciata sul mare. La stazione marittima di Siracusa si prepara a cambiare radicalmente volto attraverso un progetto di riqualificazione destinato a ricucire il rapporto tra il porto e la città, restituendo alla cittadinanza nuovi spazi di aggregazione e socialità. Si è concluso il concorso internazionale di progettazione, articolato in due fasi e bandito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (AdSP), per la riqualificazione della struttura e degli spazi esterni del Molo Sant’Antonio di Siracusa. Ad aggiudicarsi il primo posto, tra le 39 proposte pervenute nella prima fase e le cinque ammesse alla fase finale, è stato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Settanta7 srl (mandataria), Cascone Engineering srl e Paisà Architettura del Paesaggio di Stignani Associati srl.

Siracusa, una nuova porta di accesso alla città dal mare

Il progetto punta a trasformare il fronte marittimo di Siracusa in uno spazio capace di coniugare le esigenze del turismo crocieristico con quelle della cittadinanza, rendendo il molo fruibile durante tutto l’anno. “Con questo progetto compiamo un passo decisivo verso la rigenerazione del fronte marittimo di Siracusa, promuovendo un modello di sviluppo che unisce crescita del turismo crocieristico, sostenibilità e integrazione urbana – dichiara Francesco Di Sarcina, commissario straordinario AdSP del Mare di Sicilia Orientale – il nostro obiettivo è rendere il molo un luogo vivo durante tutto l’anno, indipendentemente dalla presenza delle navi da crociera, restituendo alla collettività una porzione significativa del waterfront. Non realizzeremo soltanto un terminal moderno, ma una nuova porta di accesso alla città dal mare e, allo stesso tempo, un bellissimo ingresso allo scalo portuale per i siracusani”.

Dal calcestruzzo ai giardini mediterranei: come cambierà il Molo Sant’Antonio

La proposta vincitrice, presentata in forma anonima con il codice 0045, è stata selezionata per l’elevata qualità architettonica e paesaggistica. Uno degli elementi centrali dell’intervento sarà la trasformazione delle attuali superfici in calcestruzzo, oggi soggette a un marcato effetto “isola di calore”, attraverso la realizzazione di un articolato sistema di giardini con vegetazione mediterranea, percorsi ombreggiati e aree attrezzate. La nuova stazione marittima sarà caratterizzata da una grande copertura dalle linee sinuose, progettata per dialogare armoniosamente con il paesaggio del Porto Grande e di Ortigia. Particolare attenzione sarà riservata alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica, grazie all’integrazione di impianti fotovoltaici e sistemi di recupero delle acque meteoriche.

Terrazze panoramiche, sport e una grande piazza sul mare

Il cuore del progetto risiede nella capacità di conciliare, in condizioni di sicurezza, le operazioni portuali con la fruizione pubblica degli spazi. Per i passeggeri delle navi da crociera saranno realizzati ambienti funzionali, versatili e accoglienti, progettati per ottimizzare i flussi dei viaggiatori e i servizi di accoglienza turistica. Per i cittadini, invece, saranno liberamente accessibili tutte le aree non soggette alle restrizioni di sicurezza portuale. Nasceranno così percorsi ciclopedonali, spazi dedicati allo sport all’aria aperta, aree relax e terrazze panoramiche. Tra gli elementi più significativi della riqualificazione figura anche una grande piazza sul mare, pensata per ospitare eventi culturali e ricreativi. Il Molo Sant’Antonio diventerà dunque non soltanto un punto di approdo per i crocieristi, ma anche un luogo di incontro e aggregazione per la comunità siracusana.

Nuova stazione marittima di Siracusa: le prossime tappe verso i lavori

Con la conclusione del concorso internazionale si apre la successiva fase dell’iter progettuale. Il raggruppamento vincitore svilupperà le ulteriori fasi della progettazione fino alla definizione del progetto esecutivo che, una volta acquisiti i pareri degli enti competenti, sarà posto a base di gara per l’affidamento dei lavori. La selezione delle proposte è stata curata da una commissione giudicatrice composta dall’architetto Gaetano Brex, del Comune di Siracusa, dal professor Luigi Alini, dell’Università degli Studi di Catania, dal soprintendente Antonino Lutri, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, dall’ingegnere Guido Monteforte Specchi, dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, e dall’architetto Sandro Brandino, presidente dell’Ordine degli Architetti di Siracusa. Per i finalisti del concorso sono stati riconosciuti premi in denaro a scalare sulla base della graduatoria, con importi indicati tra i 30.000 e i 25.000 euro.