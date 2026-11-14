Sindaci più amati d’Italia, Messina e Reggio Calabria sul podio nazionale: Basile primo, Cannizzaro terzo | CLASSIFICA

Messina e Reggio Calabria conquistano due dei primi tre posti nella classifica nazionale dei sindaci delle città metropolitane più apprezzati dai cittadini. È il risultato più significativo per le due sponde dello Stretto che emerge dal nuovo sondaggio LAB21 realizzato per Affaritaliani.it, pubblicato oggi, sabato 14 novembre 2026. A guidare la graduatoria è il sindaco di Messina Federico Basile, primo con il 57,9% di gradimento, mentre il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro conquista il terzo posto con il 56,5%. Tra i due si inserisce soltanto il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, secondo con il 56,6%. Una fotografia particolarmente significativa per l’area dello Stretto, che vede entrambe le amministrazioni comunali ai vertici della rilevazione nazionale. Basile conferma il primato già ottenuto nel settembre scorso, mentre Cannizzaro si colloca immediatamente alle spalle di Manfredi, con appena un decimo di punto di differenza.

Quarto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con il 56,4%. La rilevazione, condotta dall’istituto demoscopico LAB21 tra il 1° e il 12 novembre 2026, ha coinvolto complessivamente 52.800 intervistati in 83 città italiane, prendendo in esame i 15 capoluoghi di città metropolitana e 68 comuni con più di 70.000 abitanti. I risultati sono stati pubblicati da Affaritaliani nell’ambito dell’indagine periodica sul gradimento dei sindaci.

Federico Basile è il sindaco metropolitano più apprezzato d’Italia: Messina prima con il 57,9%

Il dato più rilevante della graduatoria riguarda la conferma di Federico Basile al primo posto tra i sindaci delle città metropolitane italiane. Il primo cittadino di Messina ottiene il 57,9% di giudizi positivi, mantenendo la leadership nazionale che aveva già conquistato nella precedente rilevazione di settembre 2026. Il risultato colloca Messina davanti a realtà metropolitane come Napoli, Reggio Calabria, Roma, Milano, Torino, Firenze, Genova e Palermo. Basile precede il secondo classificato, Gaetano Manfredi, di 1,3 punti percentuali e si conferma l’unico sindaco della categoria a raggiungere un gradimento prossimo al 58%. La conferma del primato a distanza di due mesi rappresenta un elemento importante nella lettura del sondaggio: il sindaco di Messina mantiene infatti la prima posizione nonostante la competizione con altri primi cittadini che registrano percentuali molto ravvicinate.

Il risultato assume ulteriore rilievo nel confronto con le altre città siciliane. Basile precede nettamente il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, tredicesimo con il 46,4%, e quello di Catania Enrico Trantino, quattordicesimo con il 46,2%. La differenza è rispettivamente di 11,5 punti percentuali rispetto a Palermo e 11,7 punti rispetto a Catania. Il sindaco di Messina si conferma così il primo cittadino siciliano con il maggiore gradimento tra quelli inseriti nella graduatoria delle città metropolitane.

Cannizzaro terzo in Italia: Reggio Calabria sul podio con il 56,5%

Particolarmente positivo anche il risultato ottenuto da Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, che conquista il terzo posto nazionale con il 56,5% di gradimento tra i primi cittadini delle città metropolitane. Il dato colloca Reggio Calabria immediatamente alle spalle di Napoli, che con Gaetano Manfredi raggiunge il 56,6%. Tra le due città c’è dunque una differenza di appena 0,1 punti percentuali. Cannizzaro precede inoltre il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, quarto con il 56,4%, e tutti gli altri primi cittadini presenti nella graduatoria, fatta eccezione per Basile e Manfredi. La distanza tra Messina e Reggio Calabria è di 1,4 punti percentuali, mentre entrambe le città si collocano nella fascia più alta dell’indagine, superando il 56% dei giudizi positivi. Per Reggio Calabria il terzo posto rappresenta un risultato di grande rilievo nella rilevazione nazionale, che misura la valutazione espressa dai cittadini sull’operato dei rispettivi sindaci. Un dato che inserisce la città calabrese tra le prime tre realtà metropolitane italiane per gradimento del primo cittadino.