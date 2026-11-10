Simone Fiusco lascia la Viola e attraversa lo Stretto: pronta la nuova avventura in B Interregionale

Mai sceso in campo da inizio stagione, aggregato alla squadra durante gli allenamenti settimanali, ma nel weekend spettatore d’eccezione, Simone Fiusco saluta la Viola. Protagonista di una buona stagione nell’anno passato, l’ala piccola brindisina non ha trovato spazio nelle gerarchie di coach Carrea, scegliendo di lasciare Reggio Calabria per ottenere il minutaggio adatto alla sua crescita e alle sue ambizioni personali. Pronta la firma con Barcellona Pozzo di Gotto, top team della Serie B Interregionale in cui ritroverà Joseph Paulinus, avuto come compagno di squadra nelle prime settimane della passata stagione.

Nella nota della società si legge: “Myenergy Reggio Calabria desidera ringraziare Simone Fiusco per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante il suo percorso in maglia neroarancio. Un ringraziamento che va oltre l’aspetto sportivo e che riconosce anche le qualità umane, la disponibilità e la correttezza che Simone ha sempre dimostrato verso i nostri colori. A Simone vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera e per la sfera personale, che siano entrambe ricche di soddisfazioni. Grazie Simo e in bocca al lupo!“.