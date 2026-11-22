Tre giorni immersi nella natura del Parco Nazionale della Sila, tra sport, creatività, scoperta del territorio e attività dedicate al benessere psicofisico. Dal 27 al 29 novembre 2026 si svolgerà “Sila in Armonia: percorsi tra orienteering e arteterapia”, un’iniziativa gratuita rivolta ai giovani e alle loro famiglie, pensata per offrire un’esperienza educativa, ricreativa e sportiva nel cuore dell’altopiano calabrese. Il programma, coordinato da Nemesi Aces, prevede numerose attività che consentiranno ai partecipanti di conoscere il patrimonio naturalistico, paesaggistico, culturale ed enogastronomico della Sila attraverso percorsi esperienziali e laboratori. Dall’orienteering alla scoperta della biodiversità, fino alla modellazione digitale e alla realizzazione di opere artistiche utilizzando materiali naturali, il progetto propone un modo diverso di vivere il territorio, coniugando apprendimento, movimento e creatività. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Agorà Calabria” e punta anche a valorizzare le potenzialità turistiche ed economiche del Parco Nazionale, promuovendo attività capaci di attrarre visitatori al di fuori dei periodi di maggiore affluenza. La partecipazione è gratuita, con prenotazione fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Sila in Armonia, un progetto per valorizzare il Parco Nazionale e il turismo esperienziale

Il progetto nasce dalla volontà di trasformare le risorse ambientali e culturali dell’altopiano silano in occasioni di crescita, formazione e sviluppo economico. L’obiettivo è valorizzare il territorio attraverso esperienze che coinvolgano direttamente i partecipanti, favorendo la conoscenza delle tradizioni locali e delle opportunità offerte dalla natura. L’iniziativa è realizzata con il coinvolgimento di diversi partner: Asd La Sila Orienteering, Associazione Camminasila, Consorzio Produttori Patate Altipiano Silano e Agri Business Consulting srl. Una collaborazione che mette insieme competenze sportive, ambientali e produttive, creando un percorso articolato tra attività all’aperto e momenti formativi. “La Sila possiede un patrimonio ambientale, culturale, paesaggistico ed enogastronomico di straordinario valore”, spiegano gli organizzatori. “Il progetto “Sila in Armonia: Percorsi tra Orienteering e Arteterapia”, articolato tra il 27 novembre ed il 29 novembre prossimi, punta a trasformarne le potenzialità in opportunità concrete di crescita e occupazione, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici”. La manifestazione punta dunque a promuovere una fruizione del territorio che vada oltre il turismo tradizionale, offrendo occasioni per scoprire il patrimonio naturale e produttivo della Sila attraverso il coinvolgimento attivo di giovani e famiglie.

Orienteering, biodiversità e scoperta delle produzioni tipiche della Sila

Una parte importante delle attività sarà dedicata all’orienteering, disciplina sportiva che consiste nell’orientarsi all’interno di un territorio attraverso percorsi e punti di riferimento, favorendo il movimento all’aria aperta e la capacità di osservazione dell’ambiente circostante. I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di prendere parte a itinerari esperienziali finalizzati alla scoperta della biodiversità del Parco Nazionale della Sila, approfondendo la conoscenza delle caratteristiche naturali dell’altopiano. Il programma comprende anche un’attività dedicata al Consorzio Produttori Patate Altipiano Silano, presentato come un esempio di valorizzazione economica e agroalimentare di una coltura tradizionale del territorio. Attraverso questa esperienza sarà possibile conoscere il ruolo delle produzioni tipiche nello sviluppo delle comunità rurali e comprendere come una risorsa agricola locale possa trasformarsi in un elemento strategico per l’economia. Accanto allo sport e alla scoperta delle produzioni agroalimentari, sono previsti laboratori di arteterapia emozionale immersi nell’ambiente naturale, con attività pensate per favorire la creatività, la libera espressione e il rapporto con il paesaggio. Un insieme di esperienze che permetterà di affrontare il tema della valorizzazione ambientale attraverso linguaggi e modalità differenti.

Arteterapia, Land Art e modellazione 3D: laboratori tra creatività e tecnologia

Tra le proposte più innovative figurano i laboratori di scultura digitale e modellazione 3D, attraverso i quali i partecipanti potranno avvicinarsi alle discipline STEM, acronimo che comprende scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. L’obiettivo è unire l’espressione artistica alle competenze tecniche, offrendo un’esperienza formativa che metta in relazione creatività e strumenti digitali. Il programma prevede inoltre laboratori di eco-arteterapia e Land Art, attività che utilizzano elementi presenti in natura, come sassi, foglie, rami, pigmenti vegetali e argilla, per realizzare creazioni artistiche e favorire il benessere psicofisico, la consapevolezza ambientale e la libera espressione. Un approccio che intende valorizzare il contatto diretto con l’ambiente naturale, trasformando il paesaggio in uno spazio di apprendimento e creatività. Gli organizzatori sottolineano: “E ancora sono in programma laboratori di scultura digitale e modellazione 3D per avvicinare i partecipanti alle discipline STEM, e quindi scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, unendo così l’espressione artistica alle competenze tecniche. Inoltre si svolgeranno laboratori di eco-arteterapia o Land Art, che utilizzano elementi naturali quali sassi, foglie, rami, pigmenti vegetali, argilla, come strumenti per favorire il benessere psicofisico, la consapevolezza ambientale e la libera espressione. Gli output di progetto saranno poi fruibili tramite una galleria virtuale, così da permettere al progetto di divenire una buona prassi in termini di interattività ed inclusività”. Le attività realizzate durante le giornate saranno quindi valorizzate anche attraverso una galleria virtuale, pensata per rendere accessibili i risultati dell’esperienza.

Come partecipare gratuitamente a Sila in Armonia dal 27 al 29 novembre

La partecipazione a “Sila in Armonia: percorsi tra orienteering e arteterapia” è gratuita fino all’esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa si svolgerà dal 27 al 29 novembre nei luoghi del Parco Nazionale della Sila e si rivolge ai giovani e alle loro famiglie, con un programma che integra attività sportive, educative, artistiche e di valorizzazione territoriale. Per ricevere informazioni e prenotare la partecipazione è possibile contattare Nemesi Aces, coordinatore del progetto, telefonando al numero 0984/77802 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica segreteria@nemesiaces.it. L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere il patrimonio naturale e produttivo dell’altopiano calabrese attraverso esperienze dirette, mettendo insieme il rapporto con l’ambiente, la scoperta delle tradizioni e l’utilizzo di strumenti innovativi. Un percorso che punta a promuovere la Sila come luogo di formazione, incontro e valorizzazione delle risorse locali anche nei mesi autunnali, contribuendo agli obiettivi di destagionalizzazione turistica e sviluppo sostenibile del territorio.