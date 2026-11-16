“Sila International Cup 2026”: quattro nazioni protagoniste del torneo internazionale di goalball, lo sport paralimpico protagonista in Calabria

La Calabria si prepara ad accogliere un importante appuntamento sportivo internazionale. Dal 19 al 21 novembre 2026, il Palazzetto comunale di Camigliatello Silano ospiterà la prima edizione della Sila International Cup, competizione di goalball che vedrà protagoniste quattro nazioni: Italia, Grecia, Spagna e Portogallo. L’iniziativa, che coinvolge la FISPIC, Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, unisce sport, inclusione e promozione del territorio, portando nel cuore della Sila atleti e delegazioni internazionali.

Il programma prenderà il via mercoledì 18 novembre. Giovedì 19 novembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, è prevista l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, seguita nel pomeriggio dalle sessioni di allenamento. Venerdì 20 novembre sarà dedicato alle partite del torneo, con incontri in programma dalle ore 9:00 alle 19:00. Sabato 21 novembre si disputeranno le ultime gare della fase iniziale, le semifinali, previste alle 15:00 e alle 16:30, e la finale alle ore 18:30. La manifestazione si concluderà alle 20:30 con il Gran Galà di premiazione all’Hotel Tasso.

Accanto alle competizioni sportive, spazio anche alle tradizioni e alle eccellenze gastronomiche locali. Venerdì 20 novembre, dalle ore 20:00 alle 22:00, lungo il corso di Camigliatello, presso il Bar Leonetti, si svolgerà “I gusti della Sila”, un percorso di degustazione dei prodotti tipici, dalle caldarroste ai funghi porcini silani. L’evento punta così a coniugare i valori dello sport paralimpico con la scoperta delle bellezze naturali e delle tradizioni della montagna calabrese.

La Sila International Cup vede il coinvolgimento della Regione Calabria, della FISPIC e di diverse realtà istituzionali e territoriali, tra cui la Provincia di Cosenza, il Comune di Spezzano della Sila e il Parco Nazionale della Sila. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Per consultare il programma completo è disponibile il sito ufficiale silainternationalcup.it.

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