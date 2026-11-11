Siderno, svolta per lo stadio Gianluca Congiusta: arriva l’omologazione FIGC, via libera alle partite ufficiali

Ora è ufficiale. Il campo di giuoco intitolato a Gianluca Congiusta di contrada Mirto è stato omologato dalla Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e potrà ospitare le partite ufficiali delle prime squadre nei campionati di Seconda e Terza Categoria e di tutte le formazioni del Settore Giovanile e Scolastico. Un nuovo grande risultato ottenuto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, che fin dal suo insediamento ha puntato sul recupero e sul rilancio degli impianti sportivi cittadini, valorizzando il Palazzetto dello Sport “Eunice Kennedy Shriver” che ha ospitato anche competizioni ufficiali nazionali e internazionali di pallavolo, investendo sullo storico intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in corso allo stadio “Filippo Raciti”, realizzando il campo di calcetto di Siderno Superiore e lo stadio intitolato all’indimenticato imprenditore sidernese Gianluca Congiusta, vittima innocente di ‘ndrangheta, in nome del quale l’Amministrazione Fragomeni ha istituito una borsa di studio dedicata agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Di particolare importanza strategica è proprio lo stadio “Gianluca Congiusta” di contrada Mirto, che non solo potrà ospitare le partite ufficiali delle squadre fino alla Seconda Categoria e dei campionati di calcio giovanile e scolastico, ma sarà anche utilizzato da tutte le squadre cittadine per gli allenamenti.

Insomma, Siderno cresce anche restituendo importanza strategica agli impianti sportivi, a cominciare dallo Stadio “Gianluca Congiusta” di contrada Mirto, per il quale – è il caso di ricordarlo – lo scorso anno la Città Metropolitana si è impegnata a finanziare la realizzazione di un terreno di giuoco in erba sintetica.

L’omologazione, dunque, premia ancora una volta il lavoro di squadra messo a punto dall’Amministrazione Fragomeni, con l’assessore al ramo Alessandro Archinà, il suo predecessore Carlo Fuda, l’Area 3 dell’Ente “Infrastrutture e Servizi al Territorio” con a capo il Dirigente ing. Lorenzo Surace e il settore “Lavori Pubblici” diretto dall’ing. Antonello Manno.

Perché una squadra forte e coesa, con l’unico obiettivo di generare continuamente valore pubblico e puntare al bene comune, vince sempre.