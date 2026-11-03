Siderno, solidarietà per Natale: il Circolo Nautico “Amici del Mare” aderisce all’iniziativa di Francesco Ciotola

Nuova adesione a Siderno per l’iniziativa benefica promossa da Francesco Ciotola in vista del prossimo periodo natalizio. Anche il Circolo Nautico “Amici del Mare – Costa dei Gelsomini” ha scelto di sostenere il progetto, che prevede una raccolta di calze della Befana, dolciumi e giocattoli e punta a coinvolgere giovani, famiglie e associazioni del territorio in un percorso di solidarietà e partecipazione. A confermare l’adesione è stata la presidente del Circolo, Giuseppina Verteramo, che ha espresso entusiasmo e condivisione per i valori alla base dell’iniziativa. Un nuovo sostegno che si aggiunge alle manifestazioni di interesse già raccolte da Ciotola e che rafforza l’obiettivo di promuovere un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita sociale della comunità. Il progetto nasce infatti anche dalla volontà di offrire una risposta concreta alla scarsa partecipazione giovanile e alle critiche spesso rivolte ai ragazzi, dimostrando come possano contribuire attivamente al bene comune attraverso iniziative di solidarietà.

L’adesione del Circolo Nautico e le parole della presidente Verteramo

Il Circolo Nautico “Amici del Mare – Costa dei Gelsomini”, realtà associativa legata al territorio di Siderno, parteciperà alle attività di raccolta coinvolgendo i propri soci, le famiglie e i giovani. La presidente Giuseppina Verteramo ha spiegato le ragioni dell’adesione, sottolineando il ruolo delle associazioni nella crescita sociale della comunità e l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà territoriali.

“Abbiamo accolto con grande piacere l’invito a partecipare a questa iniziativa, nella convinzione che le associazioni rappresentino un punto di riferimento importante non soltanto per le attività che svolgono, ma anche per il contributo che possono offrire alla crescita sociale e umana della nostra comunità. Il nostro Circolo, da sempre profondamente legato al territorio di Siderno, ha fatto dell’aggregazione, della condivisione e della solidarietà alcuni dei principi fondamentali della propria attività. Aderire a questa iniziativa significa dare continuità a questi valori, contribuendo concretamente a un progetto che mette al centro l’attenzione verso il prossimo e, in particolare, verso chi vive situazioni di fragilità.

Ci impegneremo a coinvolgere i nostri soci, le famiglie e i giovani nelle attività di raccolta di calze della Befana, dolciumi e giocattoli, affinché questa iniziativa possa diventare un’occasione di partecipazione e condivisione per tutta la nostra realtà associativa. Crediamo fortemente nell’importanza di fare rete tra le diverse associazioni del territorio, superando le singole appartenenze e mettendo a disposizione le proprie energie per perseguire obiettivi comuni.

Desidero, infine, rivolgere un sincero ringraziamento a Francesco Ciotola per aver ideato e promosso un progetto che valorizza il senso di comunità e dimostra come la solidarietà possa tradursi in gesti semplici, ma dal grande significato umano. Dimostrando ancora una volta il suo impegno per la comunità sidernese e dell’intera area. Il mare ci ha insegnato il valore dell’unione e della collaborazione. Sono gli stessi valori che oggi vogliamo portare anche in questa iniziativa, convinti che il bene di una comunità si costruisca attraverso la partecipazione, la condivisione e l’impegno concreto di ciascuno”.

Ciotola: il legame con il Circolo Nautico e il ricordo dell’iniziativa sulla sicurezza in mare

L’adesione del Circolo Nautico rappresenta anche il proseguimento di una collaborazione già avviata in passato. Francesco Ciotola ha ricordato, in particolare, l’iniziativa dedicata alla prevenzione dei rischi del mare, organizzata lo scorso luglio insieme al professor Giuseppe Casile, alla quale avevano partecipato anche le persone che oggi guidano il Circolo. Nel commentare il nuovo sostegno al progetto natalizio, Ciotola ha espresso apprezzamento per la disponibilità dell’associazione e ha ricordato anche il rapporto personale che lo lega alla presidente Verteramo, sua insegnante durante gli anni della scuola elementare.

“Non avevo dubbi per quanto riguarda questo circolo. Le persone che lo gestiscono hanno già aderito, in passato, ad altre iniziative da me proposte. La più importante tra tutte, che ricordo ancora come una bellissima giornata, è stata quella dedicata alla prevenzione dei rischi del mare, organizzata insieme al professor Giuseppe Casile lo scorso luglio. Sono persone per cui nutro un’immensa stima e non c’è niente di più bello di una collaborazione che mira al bene della comunità e che suscita entusiasmo da entrambe le parti. È il frutto di valori condivisi, che accomunano me e le persone del circolo.

Un ringraziamento speciale va a Giusy Verteramo, presidente del Circolo. È stata la mia maestra alle scuole elementari e ritrovarla oggi come un’amica, ma soprattutto come una persona disposta a spendersi per il bene comune, proprio come me, mi fa capire che il ciclo della vita a volte regala sorprese. E, ancora di più, regala esperienze che fanno bene anche a se stessi, che ti rendono sereno e orgoglioso della strada intrapresa”.

Il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni per il progetto natalizio

Il progetto benefico continua intanto ad ampliare la rete delle adesioni, coinvolgendo non soltanto le associazioni e i circoli del territorio, ma anche le istituzioni scolastiche e i singoli cittadini. Tra le tappe già realizzate figura la visita di Francesco Ciotola al Liceo “Mazzini” di Locri, occasione nella quale è stato rilanciato il messaggio alla base dell’iniziativa: trasformare la partecipazione in gesti concreti e incoraggiare i giovani a diventare protagonisti della vita comunitaria. La raccolta di calze della Befana, dolciumi e giocattoli si inserisce in questo percorso, con l’obiettivo di sostenere chi vive situazioni di fragilità e rafforzare la collaborazione tra le diverse realtà locali. L’adesione del Circolo Nautico di Siderno aggiunge un nuovo tassello alla rete di solidarietà che Ciotola sta costruendo in vista delle festività natalizie, nel segno dello slogan già utilizzato durante l’incontro con gli studenti del liceo locrese: “Dalle parole subito ai fatti”.