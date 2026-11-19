Nuova adesione e nuovo importante tassello per il progetto solidale TER-IDÈ, ideato e promosso dal giovane sidernese Francesco Ciotola. A rispondere presente, questa volta, è il mondo universitario reggino: l’Associazione Studentesca Universitaria Themis, realtà operante all’interno dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha ufficializzato la propria adesione all’iniziativa.

Una notizia accolta con particolare entusiasmo dallo stesso Ciotola, che frequenta l’Ateneo reggino e che da circa due anni vive in prima persona il percorso associativo di Themis. Un legame che, come sottolineato dal giovane promotore, va ben oltre la semplice appartenenza universitaria.

“Sono davvero molto felice di questa adesione, soprattutto perché Themis è la mia stessa associazione, una realtà nella quale milito da due anni e all’interno della quale ho avuto modo di conoscere persone straordinarie. In questo percorso ho trovato competenze, iniziative, occasioni di crescita e la possibilità di vivere esperienze importanti, anche attraverso viaggi in Italia e all’estero. Ma ciò che porto maggiormente con me è il capitale umano: persone perbene, fidate, sulle quali nutro una grandissima stima. Sapere che oggi anche Themis sceglie di condividere questo progetto rappresenta per me una soddisfazione particolare“.

A dare ufficialità all’adesione sono le parole del presidente dell’associazione, Nicola Malara, che ha voluto ribadire le motivazioni e i valori alla base della partecipazione di Themis: “come Associazione Studentesca Universitaria Themis, abbiamo aderito con convinzione al progetto solidale TER-IDÈ, riconoscendone sin da subito il valore umano e sociale.

Crediamo che il ruolo dei giovani non debba limitarsi alla partecipazione alla vita universitaria e associativa, ma debba tradursi anche in un impegno concreto a favore del territorio e della comunità.

TER-IDÈ rappresenta un’importante occasione per mettere in rete associazioni, istituzioni scolastiche e realtà locali, dimostrando che, al di là delle diverse esperienze e sensibilità, è possibile collaborare per raggiungere obiettivi comuni.

Troppo spesso i giovani vengono sottovalutati, anziché essere riconosciuti come una risorsa. Vogliamo dimostrare che le nuove generazioni possono essere protagoniste attive del cambiamento, capaci di assumersi responsabilità e trasformare i valori in azioni concrete.

Siamo orgogliosi che come associazione studentesca possiamo contribuire a questo percorso e ci auguriamo che TER-IDÈ possa crescere nel tempo, coinvolgendo sempre più persone e lasciando un segno positivo nella nostra comunità“.

Prosegue, dunque, l’espansione territoriale di TER-IDÈ, che continua a raccogliere adesioni ben oltre i confini della Locride. Dopo il coinvolgimento dei licei e degli istituti scolastici, dei circoli identitari e delle realtà nautiche, e dopo la recente adesione del MOICA reggino, il progetto registra un nuovo e significativo ingresso, questa volta proveniente direttamente dal panorama universitario.

Una rete che si allarga progressivamente, coinvolgendo esperienze associative differenti, ma accomunate dalla volontà di contribuire a un’iniziativa di solidarietà e partecipazione concreta. Dalla scuola all’università, dalle realtà territoriali alle associazioni cittadine, TER-IDÈ continua così il proprio percorso, puntando sulla collaborazione e sulla capacità dei giovani di trasformare la disponibilità in impegno.

Un segnale importante per un progetto che, nato nella Locride, sta progressivamente assumendo una dimensione sempre piu ampia.